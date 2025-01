Deepseek scatena il caos a Wall Street, a picco Nvidia e gli altri tech. La diretta

Roma, 27 gennaio 2025 – Terremoto a Wall Street: apertura in profondo rosso per i progressi della start-up cinese di intelligenza artificiale DeepSeek che solleva dubbi sulla possibilità che gli Stati Uniti possano mantenere il loro primato nell'IA. Il Nasdaq è arrivato a perdere il 3,5%. Le azioni di Nvidia, che è uno dei maggiori vincitori della rivoluzione dell'AI, sono arrivate a perdere oltre il 13%. In calo anche Meta.

