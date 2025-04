Così Minecraft è diventato il videogioco dei record

Se “Un film Minecraft" sta sbancando al botteghino riempiendo le sale dei cinema, questo successo è ancora niente se paragonato ai numeri del videogioco a cui si ispira. Infatti, Minecraft è uno dei videogames più amati di tutti i tempi, con oltre 300 milioni di copie vendute a livello mondiale. ​Ma come ha fatto questo titolo a diventare un fenomeno globale? Scopriamo di più.

Le origini di Minecraft

Il videogioco è stato ideato da Markus "Notch" Persson, un programmatore svedese già noto agli addetti ai lavori per “Wurm online” e “Cliff horse”, anche se Minecraft rappresenta senz’altro il suo capolavoro. E pensare che all'inizio era solo un piccolo progetto sviluppato in modo indipendente, ispirato ad altri titoli come “Infiniminer” e “Dwarf Fortress”, che consentivano ai giocatori di costruire e esplorare mondi generati proceduralmente.

Minecraft è stato rilasciato per la prima volta nel maggio 2009 e, successivamente, nel dicembre 2010 arriva la versione Beta che precede il lancio definitivo il 18 novembre 2011. In questo periodo, il gioco guadagna rapidamente popolarità grazie al suo stile visivo unico con gli ormai famosi blocchi pixelati e per il suo sistema di gioco "sandbox" che non impone obiettivi definiti. Insomma, i giocatori sono liberi di esplorare, costruire, sopravvivere e interagire con il mondo di gioco in modo completamente autonomo.

Nel 2014, il successo di questo gioco elettronico è ormai globale e non può passare inosservato. Tanto che attira l'attenzione di Microsoft, che decide di acquistarlo per 2,5 miliardi di dollari. Questa operazione segna un nuovo capitolo per il titolo, che continua a crescere grazie agli aggiornamenti continui e nuovi mondi.

Un fenomeno culturale senza precedenti

Dopo l'acquisizione, infatti, quello che era un videogame di successo si trasforma in un vero e proprio fenomeno culturale tra continui aggiornamenti, nuove modalità di gioco, miglioramenti grafici e espansioni come Minecraft Dungeons. In più, gli sviluppatori puntano sull’educazione come uno degli ambiti di applicazione più importanti. Minecraft: Education Edition infatti è stato creato per insegnare ai bambini concetti di matematica, scienza e programmazione attraverso il gioco.

Minecraft oggi non è più solo un gioco ma è diventato parte della cultura pop. La sua presenza è da record anche su YouTube, con milioni di video e tutorial postati una community creativa che produce ogni giorno contenuti come mappe personalizzate, modifiche del gioco e video di gameplay.