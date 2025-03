Studenti, il Vaticano apre San Pietro all’IA

MINECRAFT EDUCATION LANCIA, in collaborazione con La Basilica di San Pietro, Città del Vaticano e Microsoft, "Peter Is Here", una nuova esperienza di apprendimento interattivo all’interno della piattaforma Minecraft Education. Capitalizzando l’esperienza del progetto presentato a novembre La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience, Peter Is Here invita gli studenti a esplorare la storia della Basilica attraverso gli avvenimenti chiave, a cimentarsi in sfide di restauro e a scoprire il punto d’incontro tra patrimonio culturale e innovazione moderna. "Questa esperienza si propone di accompagnare gli studenti alla scoperta dell’affascinante e multiforme realtà spirituale, artistica e architettonica custodita nella Basilica di San Pietro, luogo in cui la fede di innumerevoli generazioni ha plasmato uno spazio di elevazione e dialogo tra l’umano e il divino", dice il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica papale di San Pietro, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. "Mi auguro – continua – che l’esperienza di gioco qui presentata possa favorire, grazie alle molteplici opportunità offerte dalla piattaforma, un’autentica immersione in questo cammino di conoscenza e riflessione" . "Siamo riusciti a consegnare la cultura, la religione e il patrimonio di questa meravigliosa istituzione nelle mani dei bambini di ogni paese del mondo", aggiunge Brad Smith (nella foto in basso), Vice Chairman e presidente di Microsoft.

"Peter Is Here" fa leva sull’intelligenza artificiale in modo potente e creativo, combinando storia e innovazione per educare. Questa esperienza interattiva permette agli studenti di esplorare la Basilica di San Pietro e il suo sviluppo storico, utilizzando strumenti basati sull’AI per scoprire le storie dietro la sua architettura e arte. Microsoft Copilot è stato impiegato per ricercare e informare le esperienze storiche all’interno del gioco, mentre Microsoft Designer è stato utilizzato per concettualizzare gli asset del gioco. Microsoft Visual Studio e GitHub Copilot hanno supportato le meccaniche del gioco, mentre Microsoft Copilot e Azure OpenAI GPT-4.0 sono stati utilizzati per garantire l’idoneità dei testi rispetto all’età. Le scuole cattoliche di tutto il mondo e le scuole in tutta Italia saranno tra le prime a integrare l’esperienza di Minecraft Education nei loro programmi scolastici.

Le. Ma.