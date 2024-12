Come funziona ChatGpt su WhatsApp

Milano, 19 dicembre 2024 – Inviare un messaggio WhatsApp e ottenere una risposta da ChatGpt. Da oggi si può, ed è semplice come chattare con un amico.

ChatGpt su WhatsApp

Sì perché ChatGpt arriva su WhatsApp. L’intelligenza artificiale sbarca dunque sulla App di messaggistica più diffusa al mondo.

Come funziona

Ma come si fa a dialogare con ChatGpt attraverso WhatsApp? Semplice, basta colelgarsi tramite l’App a 1.800 CHATGPT (il numero telefonico è 1.800.242.8478), che permette di inviare messaggi o effettuare chiamate vocali per dialogare con ChatGpt tramite WhatsApp.

Non è necessario avere un account per utilizzare il servizio. Basta aggiungere il numero ai contatti WhatsApp e inviare un messaggio per iniziare a chattare.

Il servizio in Italia

Anche in Italia, è possibile aggiungere il numero dedicato per vedere apparire tra i contatti il chatbot, come se fosse un amico con cui scambiare messaggi. Il servizio è gratuito, ma ha alcune limitazioni sul numero di domande che si possono fare al chatbot.

Negli Usa anche su telefono fisso

Nei soli Stati Uniti, la stessa numerazione è attiva come utenza telefonica da chiamare tramite la rete mobile, per parlare con ChatGpt in assenza di connessione web e sfruttando solo la voce. Questo per rendere accessibile il servizio anche dove le connessioni internet sono meno efficaci o per gli utenti più anziani che non hanno dimistichezza con la tecnologia.

Il video dimostrativo

In una video dimostrativo, OpenAI ha estremizzato il concetto telefonando a ChatGpt con un vecchio modello con cornetta. L'azienda sottolinea inoltre che un numero può essere bloccato se vengono rilevate violazioni o se le richieste di accesso provengono da paesi non supportati.

OpenAI, sul suo blog uffiale, spiega che sta "implementando gradualmente” il servizio “con l'obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale accessibile a chiunque sia curioso di conoscere le sue capacità”.

La prova

Abbiamo provato a registrare il numero di ChatGpt si Whatsapp e a mandare un messaggio chiedendo all’intelligenza artificiale di realizzare per noi un testo su uno specifico argomento. Pochi secondi ed è arrivato un messaggino con il testo richiesto.