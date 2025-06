Gli 007 di Kiev fanno saltare un ponte in Crimea con 1.100 kg di esplosivo sott’acqua

Roma, 3 giugno 2025 – Mentre le diplomazie, con scarsi risultati sino ad ora (il vertice in Turchia di ieri è durato appena un’ora), continuano a lavorare per un cessate il fuoco sul campo non tacciono le armi. E mentre i russi effettuano un raid in un’area residenziale della regione di Kharkiv, causando morti e feriti, gli 007 ucraini portano avanti operazioni per danneggiare le infrastrutture russe. L’ultima operazione questa mattina ha permesso di danneggiare i supporti subacquei di un ponte in Crimea.

I danni causati dall'esplosione del ponte in Crimea