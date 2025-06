Padre Dall’Oglio morto, il corpo ritrovato in una fossa comune in Siria

Roma, 3 giugno – Il corpo di di Padre Paolo Dall’Oglio sarebbe stato ritrovato in una fossa comune non lontano da Raqqa, in Siria. Ne dà notizia il settimanale Oggi, che avrebbe ricevuto l’informazione dal vescovo di Qamishlie nel Nord del Paese. Il settimanale scrive di aver avuto conferma del ritrovamento dei resti del sacerdote gesuita romano dal nunzio apostolico a Damasco cardinal Mario Zenari che ha spiegato come le informazioni a disposizione siano ancora vaghe: "Sono stato informato ieri sera", ha dichiarato l’ambasciatore della Santa Sede, "le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise. Abbiamo contattato i gesuiti presenti sul territorio ma non siamo ancora riusciti ad avere conferma". A quanto si apprende il cadavere dell’uomo rinvenuto vicino a Raqqa sarebbe vestito in abiti religiosi.

Padre Dall’Oglio era scomparso il 29 luglio 2013 nel Nord della Siria, in un territorio ai tempi sotto l’occupazione dello Stato Islamico. Si era recato in quella zona per trattare la la liberazione di alcuni ostaggi. Al momento, secondo quanto si apprende, alla procura di Roma "non risulta" sia stato ritrovato. Il sacerdote gesuita è nato il 17 novembre 1954, oggi avrebbe 70 anni.