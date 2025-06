Commissioni esami di Stato 2025, novità sulla data: quando si sapranno i commissari esterni

Roma, 3 giugno 2025 - Ci siamo: questa settimana dovrebbero essere comunicati i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2025. La commissione alla quale i maturandi si sottoporranno sarà infatti composta da sette docenti: tre interni - quindi parte del consiglio di classe -; tre esterni - che lavorano presso altri istituti -; e un presidente, anch'egli esterno.

Secondo il portale Orizzontescuola.it, la lista potrebbe essere pubblicata già domani, mercoledì 4 giugno, non troppo diversamente da come fatto l'anno scorso, quando l'annuncio fu dato il 5 del mese.

Dove leggere la lista

A suggerire che la pubblicazione sia imminente è anche un dettaglio sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito. Accendo al motore di ricerca che ogni anno viene aggiornato per accedere alla lista dei commissari esterni, si viene re-indirizzati a una schermata di aggiornamento.

La pagina del Miur dove saranno pubblicati i nomi dei commissari, al momento in manutenzione

Al momento della pubblicazione, per cercare i propri commissari esterni sarà sufficiente collegarsi a questo link, specificando il proprio istituto e l'indirizzo al quale si è iscritti.

Perché i commissari esterni sono importanti

Scoprire i nomi dei commissari esterni potrebbe essere un aiuto in più nella preparazione all'esame: tramite gruppi online e grazie ad amicizie comuni si potrebbe infatti risalire alle domande più 'papabili' di quei docenti, nonché al loro generale atteggiamento nei confronti degli studenti.

Di quali materie si occuperanno

Le materie che saranno 'esterne' alla Maturità 2025 sono state annunciate a gennaio dal Mim. In ogni caso, niente paura: benché esterni, i commissari non potranno fare domande al di fuori del programma effettivamente svolto e presentato dal docente interno di tale insegnamento. Il documento dovrebbe essere stato anche controfirmato dai rappresentanti degli studenti alla fine dell'anno.

Le date

La Maturità 2025 partirà il 18 giugno, come di consueto con la prova di italiano. Il giorno dopo è prevista la seconda prova, che verterà su una delle materie d'indirizzo, come comunicato all'inizio dell'anno. Si procederà poi con l'orale, con tempistiche variabili in base all'istituto. In ogni caso, entro le prime due settimane di luglio, tutti i maturandi dovrebbero conoscere i risultati di questo importante rito di passaggio.

I maturandi partiranno da un punteggio massimo di 40 punti, pari ai crediti accumulati nel corso del triennio. Ogni prova può valere un massimo di 20 punti. In determinati casi, la commissione può decidere di assegnare fino a 5 punti bonus al candidato, specie qualora gli manchi poco al raggiungimento dell'agognato 100. La lode può essere data solo previa l'accordo unanime di tutti i commissari e del presidente.