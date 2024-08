Gli astronauti bloccati sull’ISS rimarranno nello spazio fino al 2025. E forse si faranno dare un passaggio da SpaceX

Roma, 8 agosto 2024 – Butch Wilmore e Sunita Williams sono due astronauti della Nasa, partiti lo scorso giugno alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per una missione di otto giorni. Ma il missile Starliner della Boeing che li trasportava ha avuto dei problemi tecnici, che hanno impedito loro di tornare sulla Terra. Ieri la Nasa li ha informati che potrebbero rimanere sulla Iss fino a febbraio 2025.

Se il veicolo con cui sono arrivati sarà ancora ritenuto non sicuro per il ritorno sulla terra, sembra che i due astronauti prenderanno “un passaggio” dalla Crew Dragon, capsula spaziale di Space X che prevede di passare dalla Stazione spaziale a febbraio. L’agenzia spaziale statunitense ha discusso il potenziale piano con l’azienda di Elon Musk, in modo da lasciare due posti vuoti in un imminente lancio della Crew Dragon per i due astronauti.

Butch Wilmore e Suni Williams al momento della partenza con Starliner

Wilmore e Williams sono stati il primo equipaggio a pilotare la capsula Sterliner della Boeing. La missione di prova prevedeva poco più di una settimana sulla ISS per i due, ma è stata prolungata a causa di problemi legati al sistema di propulsione del loro veicolo, che hanno messo in discussione la sua capacità di riportarli sulla Terra in sicurezza. Le squadre a terra di Starliner stanno prendendo il tempo necessario per analizzare i risultati dei recenti test di volo e per confermare l'affidabilità del sistema prima del ritorno a Terra di Starliner. Non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva in merito al rientro, ha dichiarato l'agenzia spaziale in un comunicato.

Intanto è stato annullato il lancio della missione Crew-9, che sarebbe dovuta partire verso la Stazione Spaziale Internazionale il 18 agosto per dare il cambio all’equipaggio della Crew-8. La nuova data della partenza è stata fissata dopo il 24 settembre, in modo da avere tempo per eseguire ulteriori test sullo Starliner, che è ancora attraccato alla ISS. È necessario che il veicolo si stacchi prima dell’arrivo della Crew-9, perchè occupa la posizione di attracco.