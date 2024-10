Amazon rivoluziona la lettura digitale con Kindle Colorsoft: il primo e-reader a colori

Amazon ha presentato oggi una novità che promette di rivoluzionare il mondo degli e-reader: Kindle Colorsoft, il primo dispositivo della famiglia Kindle dotato di schermo a colori. Questa innovazione segna un importante passo avanti nell'evoluzione dei lettori digitali, offrendo agli utenti un'esperienza di lettura più ricca e coinvolgente.

Colori vividi e naturali

La caratteristica principale di Kindle Colorsoft è il suo display da 7 pollici che utilizza una tecnologia proprietaria di illuminazione LED per riprodurre colori nitidi e realistici. A differenza dei tradizionali schermi e-ink in bianco e nero, Colorsoft permette di visualizzare copertine, immagini e fumetti con tonalità vivaci, mantenendo al contempo l'elevato comfort visivo tipico dei Kindle.

Intelligenza artificiale al servizio della lettura

Oltre allo schermo a colori, Kindle Colorsoft integra funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che arricchiscono l'esperienza d'uso. Tra queste spicca la possibilità di effettuare sottolineature multicolore, utili per organizzare e categorizzare le evidenziazioni nei testi. L'AI migliora anche la gestione dei contenuti e la personalizzazione delle impostazioni di lettura.

Un'immagine del nuovo modello Kindle a colori

Caratteristiche tecniche all'avanguardia

Kindle Colorsoft mantiene i punti di forza della famiglia Kindle, come l'elevata autonomia (fino a 8 settimane con una singola carica) e la resistenza all'acqua. In più, offre:

Possibilità di scegliere tra modalità colore standard o vibrante

Supporto alla ricarica wireless

16 GB di memoria interna

Illuminazione frontale regolabile automaticamente

Una nuova dimensione per contenuti digitali

Con Kindle Colorsoft, Amazon apre nuove possibilità per la fruizione di contenuti digitali. Fumetti, libri illustrati, riviste e manuali tecnici potranno essere apprezzati in tutto il loro splendore cromatico, senza rinunciare ai vantaggi della lettura su e-ink.

Prezzo e disponibilità

Kindle Colorsoft Signature Edition sarà disponibile dal 30 ottobre al prezzo di 299,99 euro. È già possibile preordinarlo sul sito di Amazon, con spedizione gratuita.

Rinnovati anche tutti gli altri modelli Kindle

Durante il lancio del nuovo Kindle a colori, è stato anche annunciato il rinnovo di tutta la linea di e-reader a marchio Amazon, sia sul fronte hardware che su quello software.

Ecco, nel dettaglio, le novità:

Kindle base : è ora disponibile in una nuova colorazione Verde Matcha. Il prezzo parte da 109,99 euro.

: è ora disponibile in una nuova colorazione Verde Matcha. Il prezzo parte da 109,99 euro. Kindle Paperwhite : riceve un aggiornamento con uno schermo leggermente più grande da 7 pollici (rispetto ai 6,8" precedenti) e prestazioni migliorate. Offre un contrasto migliore del 20% e tempi di risposta più veloci del 25% . La memoria interna è raddoppiata a 16 GB . È disponibile in nuovi colori: Nero, Rosa Lampone e Verde Giada. Il prezzo parte da 169,99 euro.

: riceve un aggiornamento con uno (rispetto ai 6,8" precedenti) e prestazioni migliorate. Offre un e . La memoria interna è raddoppiata a . È disponibile in nuovi colori: Nero, Rosa Lampone e Verde Giada. Il prezzo parte da 169,99 euro. Kindle Scribe : viene rinnovato nel design con bordi bianchi e una superficie più simile alla carta. Mantiene la risoluzione di 300 ppi e introduce nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di scrittura. Sarà disponibile dal 4 dicembre al prezzo di 429,99 euro.

: viene con bordi bianchi e una superficie più simile alla carta. Mantiene la risoluzione di 300 ppi e introduce per migliorare l'esperienza di scrittura. Sarà disponibile dal 4 dicembre al prezzo di 429,99 euro. Kindle Paperwhite Signature Edition: menzionata come versione potenziata del Paperwhite standard, con 32 GB di memoria, sensore di luminosità automatica e ricarica wireless. Disponibile in colori metallizzati al prezzo di 199,99 euro.

In conclusione, Kindle Colorsoft rappresenta un significativo passo avanti nel mondo degli e-reader, combinando la comodità della lettura digitale con la ricchezza visiva dei contenuti a colori. Con un prezzo competitivo e funzionalità innovative, si propone come una scelta interessante per gli amanti della lettura digitale che desiderano un'esperienza più immersiva e versatile.