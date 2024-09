Boom del made in Italy su Amazon: export +25%

Un mercato estero di 1,2 miliardi per le piccole e medie imprese italiane. È questo il valore delle vendite oltreconfine nel 2023 delle oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane che utilizzano la piattaforma di Amazon per il loro business. Un dato che fa registrare una importante crescita (+25%) rispetto al 2022 quando avevano preso la via dell’estero attraverso Amazon vendite per circa 950 milioni. Complessivamente, sono stati venduti oltre 150 milioni di prodotti, circa 300 al minuto, oltre il 10% in più rispetto all’anno precedente. E la percentuale di Pmi che esporta attraverso il negozio online è passata da circa il 50% nel 2022, a oltre il 65% nel 2023.

I dati emergono dal Report 2024 sull’Impatto economico delle piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon. Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Austria i paesi con il maggiore numero di vendite, mentre Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto le regioni italiane più virtuose per valore di vendite all’estero e con il più alto numero di Pmi locali presenti sul negozio online. I prodotti delle categorie casa, bellezza, cura della persona, elettronica e cucina sono quelli più venduti all’estero. Le oltre 21mila Pmi italiane che vendono attraverso Amazon sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Analizzando le vendite all’estero dalle Pmi nelle singole regioni, la Lombardia si conferma la prima in classifica per valore dell’export, con circa 300 milioni registrati nel 2023.

Numeri che dimostrano, secondo Mariangela Marseglia, country manager di Amazon in Italia e Spagna, come Amazon sia un importante "supporto al tessuto imprenditoriale del Paese e un’ulteriore conferma di come il digitale rappresenti un alleato strategico per la crescita del business. E nel 2025 vogliamo raggiungere i 4 miliardi di vendite all’estero".

Giorgio Costa