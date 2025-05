Auto usate, cala il prezzo medio rispetto al 2024. Carburante, ibride o elettriche: ecco quali perdono di più

Roma, 10 maggio 2025 – Il primo trimestre del 2025, secondo l'indice AGPI del portale di annunci AutoScout24, ha visto registrare un calo del valore medio dei prezzi delle auto usate (fermo a una stima di 21.645 euro), che ha segnato un -3,2% rispetto al medesimo periodo del 2024 e -1,5% in rapporto al trimestre precedente. Per quanto concerne invece i prezzi delle alimentazioni, si nota dall'indagine come essi siano calati per tutti i tipi di motorizzazioni ma con valori differenti: da sottolineare una certa stabilità nelle vetture a benzina (-1,2%), che conferma una propensione da parte degli italiani verso questo tipo di carburante, mentre calano vistosamente le elettriche (-11,5%), le ibride (-11,1%) e le diesel (-7,7%). AutoScout24 è al momento uno dei più grandi marketplace online del settore dell'automotive a livello europeo, fondato nel 1998 con l'obiettivo di offrire a privati, concessionari e costruttori una piattaforma che possa agevolare la vendita di auto usate.

Il confronto tra le alimentazioni

L'unica tra le tipologie di vetture vendute in base all'alimentazione il cui prezzo si è mantenuto pressoché stabile rispetto allo stesso periodo del 2024, ovvero quello preso in esame, è l'auto a benzina. Il costo medio di un'auto usata a benzina, infatti, è calato solamente del -1,2% sia rispetto al periodo in questione sia rispetto ai tre mesi precedenti. A settembre 2024, il costo medio di un'auto a benzina usata era di 23.390 euro. Ben diverso invece il discorso sulle restanti alimentazioni delle auto usate vendute, il cui prezzo ha riscontrato un calo ben maggiore. Per quanto riguarda le ibride, ad esempio, il prezzo medio di una vettura usata di questo tipo è di 31.890 euro, in calo dell'11,1% rispetto al primo trimestre 2024 e del -2,2% sul trimestre precedente. Di poco maggiore (-11,5%) il calo del prezzo medio delle auto usate elettriche in rapporto al primo trimestre 2024, ora stabile intorno ai 28mila euro e in calo del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Leggermente minore, infine, il calo del valore medio del prezzo delle auto usate diesel, ora fissato a 17.820 euro: -7,7% rispetto al primo semestre 2024 e -2,1% rispetto ai tre mesi precedenti.