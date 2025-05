Sequestro Altoforno ex Ilva: Possibili Conseguenze su Cassa Integrazione e Produzione

"Se il sequestro dell'altoforno prevederà anche l'inibizione all'uso dovremo necessariamente aspettarci un forte numero di lavoratori in cassa integrazione e una riduzione significativa della produzione. Ma se il provvedimento inibirà anche la manutenzione degli impianti che deve essere effettuata nelle prossime ore, compromettendo per sempre il ripristino dell'altoforno, potete immaginare quali possono essere le conseguenze. E' chiaro che se qui si crea un'altra Bagnoli finirà come a Bagnoli". Lo ha detto a Taranto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, parlando del sequestro dell'altoforno1 dell'ex Ilva.