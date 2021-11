Anche la slovacca Petra Vhlova è ormai, come l’americana Mikaela Shiffrin, un’allevatrice di renne. Per lei è infatti arrivata ieri la quarta vittoria in carriera a Levi, come già aveva fatto la sua rivale statunitense. E quindi ha avuto anche il premio di un’altra renna, come vuole la tradizione finlandese oltre il circolo Polare artico. Petra Vlhova, 26 anni e 21esimo successo in carriera, ha infatti vinto in 1’46“19 il primo dei due slalom speciali stagionali di Coppa del mondo a Levi. E così ha battuto la eterna rivale Shiffrin, seconda sul podio in 1’46“50 in questa 19esima gara che ha visto le due alternarsi appaiate al primo o al secondo poto. Terza la rinata tedesca Lena Duerr in 1’47“03. Malissimo le azzurre: l’unica al traguardo dopo le due manches la trentina Martina Peterlini, però soltanto 21esima in 1’49“28.

Oggi a Levi si replica con il secondo speciale (ore 10.30 e 13.30, diretta RaiSport Hd ed Eurosport).