Tennis, Nadal salta anche Madrid. Pure Roma e Parigi sono a rischio

Bologna, 20 aprile 2023 - Rafa Nadal non potrà essere in campo nemmeno al torneo di Madrid di settimana prossima. Dopo aver saltato Montecarlo, dove è dieci volte campione, e Barcellona, dove gli è stato intitolato un campo, il maiorchino ha deciso di rinunciare anche al Masters 1000 di Madrid ancora a causa dell’infortunio rimediato all’Australian Open. La lesione allo psoas sta avendo tempi di recupero decisamente più lunghi rispetto alle previsioni e Nadal non è dunque in condizione di giocare e competere ai massimi livelli. Lo ha affermato lo stesso tennista spagnolo in un video messaggio ai fan: “Come sapete ho subito un grave infortunio in Australia, al muscolo psoas. Inizialmente doveva esserci un periodo di recupero da sei a otto settimane e ora siamo a quattordici. La realtà è che la situazione non è quella che ci saremmo aspettati. Tutte le indicazioni mediche sono state seguite, ma in qualche modo l’evoluzione non è stata quella che ci avevano inizialmente detto e ci troviamo in una situazione difficile”, le parole di Rafa che ha spiegato i motivi della sua dolorosa decisione.

A rischio anche il Roland Garros

Il tempo invece stringe in ottica Roland Garros di maggio e oggi non è affatto certo che Rafa riuscirà a partecipare sia agli Internazionali di Roma sia allo slam parigino: “Le settimane passano e mi sono illuso di poter giocare nei tornei più importanti della mia carriera come Montecarlo, Barcellona, Madrid, Roma, Roland Garros e per il momento mi mancano Montecarlo e Barcellona. Purtroppo non potrò essere a Madrid". Non ci sono affatto tempi di certi per il recupero di Nadal che sta continuando a lavorare e ad allenarsi in condizioni difficili, ma senza scadenze: “L’infortunio non è ancora guarito e non riesco a capire cosa mi serve per competere. Mi stavo allenando e qualche giorno fa abbiamo deciso di cambiare rotta, fare cioè un altro trattamento e vedere se le cose possono migliorare per cercare di arrivare a un ritorno in campo. Non posso dare scadenze perché se le sapessi ve le direi, ma non lo so. Ecco come stanno le cose adesso”.

A malincuore Rafa ha dovuto rinunciare ai due più importanti tornei spagnoli sulla terra rossa, la superficie che ama di più e davanti al pubblico di casa, ma la missione è cercare un disperato rientro per il Roland Garros sempre lavorando con un atteggiamento positivo. Il saluto di Nadal ai fan, sempre molto affettuosi con lui: “Voglio inviare un saluto speciale a tutto il pubblico madrileno e spagnolo perché mi perderò i due tornei che si giocano qui in casa - la chiosa di Rafa - Non ho altra scelta che cercare di avere l’atteggiamento giusto durante tutto questo tempo e provare a darmi l’opportunità di competere in uno dei tornei che rimangono nella stagione sulla terra battuta. Non ho altra scelta che lavorare con la giusta mentalità. Un fortissimo abbraccio a tutti e appena avrò notizie vi informerò. Grazie!”.

