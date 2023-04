Atp Barcellona, Sinner soffre ma batte Nishioka al terzo. Ora Musetti o Norrie

Barcellona, 20 aprile 2023 - Sembrava tutto facile dopo il primo set vinto 6-1, invece quella tra Sinner e Nishioka è diventata una mezza maratona vinta solo al terzo set dall’altoatesino che ha anche rischiato più di una volta di capitolare. Non ha concesso match point all’avversario ma si è ritrovato a dover lottare più del previsto per accedere ai quarti di finale del torneo 500 di Barcellona. E nel terzo set è emerso anche un dolore al retro coscia sinistro che dovrà essere valutato al termine di una partita che ha visto Sinner faticare soprattutto sotto il piano fisico. Jannik ha prevalso dopo due ore d gioco per 6-1 4-6 6-3. Ora ai quarti di finale il vincente tra Musetti e Norrie che giocheranno più tardi.

Sinner dominante

Nishioka si conferma subito avversario da rispettare, grazie alle sue uncinate mancine, non solo sul rovescio di Sinner ma anche a sfondare dalla parte del diritto, senza contare le rotazioni anomale al servizio. Ma già al secondo game l’altoatesino è bravo a reggere l’urto iniziale procurandosi una palla break che sfrutta immediatamente con una risposta aggressiva. In pochi minuti di gioco Sinner va tre a zero in fuga nel primo parziale. Un po’ spalle al muro, il giapponese inizia a tessere la tela fatta anche di cambi di ritmo e palle corte, trovando il primo game della partita. Ma Sinner è solido, troppo per Nishioka, e vola 4-1 con un game molto rapido tra servizi e diritti potenti sulla profondità del campo avverso. Il giapponese resta in difficoltà e anche al sesto game concede palla break da 30-0 in suo favore, con Sinner che chiude un lungo scambio con una martellata di diritto che rimbalza nei dintorni della linea costringendo l’avversario all’errore: 5-1. Basta poco tempo a Sinner per issarsi fino al set point, tre consecutivi, e alla fine basta una prima palla e un diritto lungo linea per chiudere i conti del primo set.

Il calo di Sinner, Nishioka ne approfitta

L’inizio del secondo set vede invece Sinner maggiormente in difficoltà. Il giapponese tiene un primo difficile game di servizio poi si permette anche il lusso di strappare la battuta all’altoatesino per volare 2-0. Nel terzo game Sinner ha la possibilità di rientrare con due palle break, entrambe annullate da buone scelte di Nishioka al servizio. Il giapponese si mantiene maggiormente solido da fondo campo, riuscendo anche a vincere un paio di scambi lunghi. E’ un game estenuante, con Sinner che arriva ad avere quattro palle break ed è l’ultima quella buona con un buon rovescio incrociato. Sospiro di sollievo momentaneo per Sinner che ha evitato il tre a zero (Nishioka ha sbagliato una facile volèe di diritto per il game), ma al game successivo il giapponese si issa nuovamente a palla break con una straordinaria volèe di rovescio. Sinner, sotto pressione, cede nuovamente la battuta con un brutto errore di diritto: 1-3. Ma è un secondo set condito di errori assortiti e l’italiano riesce nuovamente a rientrare in partita nel quinto game con il terzo break in cinque giochi, con Sinner che completa l’opera al sesto game impattando sul 3-3 sfruttando due errori di rovescio dell’avversario. Non è tanto la qualità di Sinner a influenzare il secondo set quanto gli errori di Nishioka, che crolla al settimo game con una volèe di diritto malamente in rete: break per l’azzurro e 4-3. Qui Sinner si spegne di nuovo e lascia la porta aperta al giapponese che ne approfitta per il contro break, ottenuto con uno scambio interminabile e un Sinner stanco, poi prendendosi il vantaggio sul 4-5. Fisicamente Nishioka sembra averne e di più e in poco tempo arrivano anche due set point consecutivi con Sinner che abdica con un errore di rovescio. Si va al terzo set.

Terzo set lottato e il dolore alla coscia di Sinner

Una partita che sembrava facile dopo il primo set è diventata invece una battaglia a tutto campo, con un Nishioka in grado di reggere i colpi di un Sinner sulle ginocchia e con il fiatone, lontano parente della sua miglior versione. Infatti il giapponese si prende a mani aperte tutto il coraggio possibile e crede nello scalpo di prestigio, anche perché Sinner glielo concede. L’altoatesino rischia di crollare al secondo game lasciando palla break, annullata con tre diritti portentosi al cospetto di un Nishioka indomabile. Si seguono i servizi fino al due pari dove Sinner ritrova verve ed energie, conquistando due palle break sul servizio Nishioka: basta un errore del giapponese per il 3-2. Ma la partita non è finita, perché Sinner ricade nell’incubo e concede immediatamente il contro break senza fare un punto al servizio e chiudendo il game con una palla corta che neanche arriva alla rete. Ad un certo punto il match si trasforma in un ciapa no evidente e infatti Nishioka concede altre tre palle break al game successivo e Sinner sfrutta la seconda accelerando di rovescio anche con un dolore al retro coscia: 4-3. Il dolore di Sinner si ripresenta anche all’ottavo game quando spara un rovescio incrociato in rete, con Nishioka che sale 30 pari con la speranza di riaprire ancora una volta il match. E’ un game sofferto e lottato ma Sinner ne esce con una smorzata, un ace e una bordata di diritto lungo linea per il 5-3. Serve un ultimo sforzo a un Sinner non perfetto per venire a capo di una partita molto complicata e molto lottata, la missione riesce al nono game grazie a tre match point, sfruttando anche due errori di Nishioka, con Sinner che sfrutta l’ultimo grazie a una grande risposta e poi con la chiusura di diritto. Dopo oltre due ore di gioco Sinner vince 6-1 4-6 6-3, dando però la sensazione di una condizione fisica tutt'altro che perfetta. Ora nei quarti di finale il vincente del match tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie.

