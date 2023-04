Sinner: “Mentalità positiva a Barcellona, giocare tanto non è un problema”

Barcellona, 19 aprile 2023 - Esordio positivo per Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Barcellona. Il tennista altoatesino ha battuto in due set per 6-2, 6-4 l’argentino Diego Schwartzman, al termine di una partita non brillantissima ma comunque sufficiente a portare a casa il risultato e il passaggio del turno. Beneficiando di un bye al primo turno, Sinner con il successo su Schwartzman si è qualificato al terzo turno in programma domani contro il giapponese Yoshito Nishioka che ha sconfitto il belga David Goffin per 6-1, 7-5. Per Sinner una discreta prestazione, non entusiasmante, e anche un brivido nel finale di secondo set per una smorfia di dolore.

Problema alla gamba destra ma Sinner pensa già a Nishioka

Sul finire del secondo set, sul 4 pari, Jannik Sinner ha affossato un diritto in rete e ha avuto una smorfia di dolore all’altezza della gamba destra. L’altoatesino ha poi comunque portato a termine il match vincendo in due set, ma cercando il più possibile di accorciare gli scambi ed evitare, probabilmente, problemi maggiori. Non sembra essere nulla di grave per Jannik che nel post partita non ha fatto riferimento ad infortuni, anzi si è già proiettato al match di terzo turno contro il giapponese Nishioka. Sinner ha sicuramente giocato tanto in questo inizio di 2023 ma non sembra per lui un problema: “Sono venuto a Barcellona con una mentalità positiva - le parole di Sinner - Non credo che giocare tanto sia un problema, sono felice di essere qui. La prima partita sapevo che sarebbe stata complicata per l’adattamento a condizioni diverse da Montecarlo”. In un torneo molto competitivo come quello catalano servirà il miglior Sinner per arrivare fino in fondo, considerando che in tabellone ci sono Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e, soprattutto, il grande rivale Carlos Alcaraz. E se Tsitsipas è convinto che Sinner-Alcaraz possano in futuro ricreare una rivalità alla Fedal, Jannik è già concentrato sul terzo turno contro il giapponese Nishioka, mancino pericoloso che ha eliminato un ex big come David Goffin: “Lui è mancino e ha buon tocco, poi sa fare tante cose sul campo e lo scopo sarà quello di giocare il mio tennis ad un livello più alto rispetto al primo turno. Dipenderà anche dalle condizioni climatiche e dalla velocità del campo”. Sinner sarà in campo mercoledì 20 aprile alle ore 11 sul campo centrale intitolato a Rafa Nadal.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Giustino è stato eliminato al primo turno dal russo Shevchenko, mentre Arnaldi è avanzato dopo il successo con Munar e ora giocherà il secondo turno con il britannico Evans. E’ stato invece eliminato al secondo turno Passaro, sconfitto in due set (6-2 6-2) dall’argentino Cerundolo. Musetti è invece impegnato nel secondo turno contro Kubler con buone chance di avanzare e affrontare Cameron Norrie domani come terzo match sul campo Andres Gimeno.

