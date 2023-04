Sinner-Rune: la diretta della semifinale del Montecarlo Masters 1000. Rublev-Fritz sospesa per pioggia

Roma, 15 aprile 2023 - A caccia della seconda finale consecutiva in un Masters 1000. Jannik Sinner torna in campo a Montecarlo dopo il trionfo nel derby italiano contro Lorenzo Musetti. L'altoatesino affronta Holger Rune in una semifinale attesissima. Un solo precedente fra l'azzurro e il danese, quello del 2022 a Sofia, dove Rune firmò l'accesso alla finale complice il ritiro dell'azzurro per un problema alla caviglia destra. Altra storia questa volta, Sinner è in grande forma e contro Musetti ha evidenziato una sicurezza invidiabile. Velocità di palla superiore, varietà nei colpi e servizio efficace: sono state queste le armi che hanno spinto Sinner in semifinali e sono quelle che oggi dovrà usare nuovamente per superare l'ostacolo danese.

Sinner-Rune: il match in diretta