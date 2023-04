Atp Montecarlo: orario e dove vedere la semifinale Sinner-Rune

Milano, 14 aprile 2023 - A caccia della seconda finale consecutiva ad un Masters 1000, nonché la prima della carriera a Monte-Carlo. Jannik Sinner vuole diventare l'ottavo italiano di sempre - il primo dal 2019, anno dell'impresa di Fabio Fognini - a centrare la qualificazione all'atto conclusivo del torneo che si gioca sulla terra rossa monegasca. Dopo il derby azzurro stravinto contro Lorenzo Musetti, l'altoatesino sfida un altro baby fenomeno del tennis mondiale come Holger Rune, che nei quarti - ai quali si è qualificato grazie al forfait di Matteo Berrettini - ha avuto ragione di Daniil Medvedev per 6-3, 6-4. Per il nativo di San Candido si annuncia una partita decisamente più probante rispetto a quella con il connazionale, ma un Sinner così in forma ha tutte le carte in regola per mandare al tappeto il danese. Nell'altra semifinale si affrontano invece il russo Andrej Rublev e lo statunitense Taylor Fritz, con quest'ultimo che ha eliminato il campione in carica, il greco Stefanos Tsitsipas.

L'unico precedente

Fino a questo momento, Sinner e Rune si sono trovati di fronte uno contro l'altro in una sola occasione. Era il primo ottobre dello scorso anno e si giocava la semifinale del Sofia Open. Dopo il primo set appannaggio del nostro portacolori (7-5), il classe 2003 ha reagito, imponendosi nel secondo parziale per 6-4. Nel terzo set poi il danese si è portato sul 5-2, prima dell'infortunio occorso al nativo di San Candido, costretto al ritiro a causa di un problema alla caviglia.

Orario e dove vedere la partita

La semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo fra Sinner e Rune si disputa sabato 15 aprile ed è in programma sul Court Rainier III, con l'inizio fissato attorno alle 15:30. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv su Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201), oppure in streaming su Sky Go, Now e su Tennis Tv. Sky inoltre potrebbe riproporre l'esperimento del derby azzurro, trasmesso sul proprio canale YouTube.

Il 2023 di Sinner

Fino a questo momento, Sinner sta vivendo un grandissimo 2023. L'azzurro ha trionfato all'Atp 250 di Montpellier, battendo nell'atto conclusivo Maxime Cressy e ottenendo il settimo titolo in carriera, e si è arreso solo in finale a Medvedev all'Atp 500 di Rotterdam. In precedenza, il 21enne aveva collezionato un'eliminazione nei quarti di Adelaide 1, cedendo di fronte a Sebastian Korda, e agli ottavi dell'Australian Open per mano di Tsitsipas. E' stato invece Carlos Alcaraz a fermarne la corsa in semifinale a Indian Wells, mentre a Miami Sinner è arrivato fino all'atto conclusivo, perso ancora di fronte a Medvedev. Battendo Musetti sulla terra monegasca, l'italiano è diventato il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa annata.

La classifica di Jannik

Con il successo ai danni di Musetti, Sinner è salito a quota 3525 punti in classifica, issandosi al settimo posto nel ranking Atp. Scenderà all'ottavo nel caso in cui Rune dovesse batterlo in semifinale oppure se Taylor Fritz dovesse vincere il torneo di Monte-Carlo. Lunedì sarà nono se si verificheranno entrambe le ipotesi.

L'albo d'oro dal 2000 a oggi

2000 - Cedric Pioline (Francia) 2001 - Gustavo Kuerten (Brasile) 2002 - Juan Carlos Ferrero (Spagna) 2003 - Juan Carlos Ferrero (Spagna) 2004 - Guillermo Coria (Argentina) 2005 - Rafael Nadal (Spagna) 2006 - Rafael Nadal (Spagna) 2007 - Rafael Nadal (Spagna) 2008 - Rafael Nadal (Spagna) 2009 - Rafael Nadal (Spagna) 2010 - Rafael Nadal (Spagna) 2011 - Rafael Nadal (Spagna) 2012 - Rafael Nadal (Spagna) 2013 - Novak Djokovic (Serbia) 2014 - Stan Wawrinka (Svizzera) 2015 - Novak Djokovic (Serbia) 2016 - Rafael Nadal (Spagna) 2017 - Rafael Nadal (Spagna) 2018 - Rafael Nadal (Spagna) 2019 - Fabio Fognini (Italia) 2020 - Torneo non disputato a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus 2021 - Stefanos Tsitsipas (Grecia) 2021 - Stefanos Tsitsipas (Grecia) Leggi anche: Quando rientra Nadal?