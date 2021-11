Torino, 14 ottobre 2021 - Atp Finals 2021 al via a Torino. Al PalaAlpitour da oggi, domenica 14 novembre, si sfidano i migliori tennisti del mondo. Presente anche l'italiano Matteo Berrettini che esordirà domani alle 21 contro Zverev. Non è stato un sorteggio particolarmente benevolo quello che ha avuto in dote il romano, pronto per una settimana di sfide difficilissime. Berrettini infatti è stato inserito nel Gruppo Rosso insieme, oltre al già citato tedesco Alexander Zverev, al russo Daniil Medvedev e al polacco Hubert Hurkacz. Nel Gruppo Verde invece sono stati selezionati Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev e Casper Ruud.

Atp Finals: il calendario di Berrettini

Il Gruppo Rosso di Berrettini giocherà le partite di qualificazione domenica, martedì e giovedì, mentre il Gruppo Verde scenderà in campo lunedì, mercoledì e venerdì. Dopo il primo incontro di doppio, la sessione diurna del singolare sarà inaugurata domenica 14 novembre (non prima delle 14) da Medvedev-Hurkacz. Nella sessione serale, dopo il secondo match di doppio, spazio a Zverev-Berrettini (non prima delle 21). Il calendario delle altre due partite di Berrettini sarà stilato in base ai risultati della prima giornata. Le gare sono al meglio dei tre set, con con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Si qualificano alle semifinali, in programma sabato 20 novembre, i primi due tennisti del Gruppo Rosso e i primi due del Gruppo Verde. Il primo del Gruppo Verde incrocerà la racchetta contro il secondo del Gruppo Rosso, mentre il vincitore del Gruppo Rosso se la vedrà col secondo arrivato nel Gruppo Verde. Domenica 21 novembre è il programma la finalissima.

Dove vedere in tv Berrettini-Zverev

Berrettini-Zverev è in programma domenica 14 novembre alle 21. La partita sarà in diretta tv in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport (canali 201 e 205). Streaming previsto sia su RaiPlay che su SkyGo e Now Tv.