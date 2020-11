Portimao, 20 novembre 2020 - Inizia oggi a Portimao in Portogallo, l'ultimo weekend del Motomondiale 2020. Una stagione contrassegnata dall'emergenza Coronavirus che per la classe regina, la Motogp, ha già espresso il principale verdetto: lo spagnolo Joan Mir si è già laureato campione del mondo in sella alla sua Suzuki con una gara d'anticipio. Non per questo la gara portoghese è priva d'interesse. Fari puntati sull'italiano Franco Morbidelli che, dopo il successo di una settimana fa a Valencia, vuole ripetersi e chiudere il campionato in bellezza.

Gp Portogallo, orari e dove vederlo in tv

Motogp: la classifica piloti

Soprattutto Morbidelli ha tutte le opossibilità di chiudere al secondo posto: attualmente ha 4 punti di vantaggio sulla Suzuki di Rins e 15 sulla Yamaha di Vinales. Ci aspetta quindi un gran premio tiratissimo. In pista tra oggi e domenica anche Moto2 e Moto3 dove invece i giochi per il titolo mondiale sono ancora tutti aperti. Oggi sono in programma due sessioni di prove libere. La Motogp scende in pista per le libere 1 alle 11.10 e per le libere 2 alle 15.