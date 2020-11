Valencia (Spagna), 15 novembre 2020 - Domenica decisiva nel Mondiale di MotoGp. E' arrivato il giorno della festa per Joan Mir? Il primatista può prendersi il titolo già oggi nel Gran Premio della Comunità Valenciana. Per il secondo appuntamento consecutivo sul circuito Ricardo Tormo a partire in pole position è Franco Morbidelli, che non ha intenzione di arrendersi. In qualifiche complicate dalla pioggia e da condizioni, Morbidelli cercherà di allungare subito, anche per mettere in difficoltà il leader Mir, solo dodicesimo. In prima fila accanto a lui partiranno l'australiano Jack Miller (Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda). Le Ducati non ufficiali hanno preso anche un buon quarto posto con Johann Zarco, mentre hanno ancora deluso quelle ufficiali: Danilo Petrucci è quindicesimo e Andrea Dovizioso diciassettesimo, subito dietro a Valentino Rossi.

La pioggia caduta alla fine della Q1 ha frustrato i loro tentativi di conquistare gli ultimi due posti per la Q1, andati invece a Brad Binder e a Fabio Quartararo. La penultima gara del mondiale 2020 non promette riscatto nè per il forlivese, che si avvicina a trascorrere un anno sabbatico, nè al pluricampione del mondo, che nelle ultime settimane ha anche dovuto lottare con il Covid. Ai box si è visto anche Andrea Iannone, distrutto dalla sentenza del Tas che lo ha squalificato per quattro anni.

Moto3, vince Arbolino

Tony Arbolino trionfa in Moto3 e riapre il Mondiale. Il pilota italiano in sella alla Honda si prende la testa della gara a due giri dal termine e precede Sergio Garcia e Raul Fernandez. Arbolino è dunque a 11 punti dal leader Albert Arenas, quarto oggi, mentre Ai Ogura chiude ottavo. Compromesse le chance di titolo invece per Celestino Vietti, vittima di una caduta a inizio gara.