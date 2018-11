Valencia, 16 novembre 2018 - Incognita meteo sulle qualifiche della Motogp (Segui qui il live dalle 14.10). Oggi a Valencia la pioggia non ha dato tregua durante la terza sessione di libere, placandosi, invece, nelle prove ufficiali della Moto3. Ora in pista di nuovo la classe regina, per le ultime libere che precedono la battaglia per la pole position. Valentino Rossi parte ad handicap, non essendosi qualificato per il Q2 come il compagno di Yamaha, Maverick Vinales. Resta quindi un grosso punto interrogativo sulle qualifiche che andranno a definire la griglia di partenza. E proprio le bizze del cielo potrebbero essere il fattore decisivo. Con la pioggia, lo ha dimostrato sia ieri sia oggi, l'uomo da battere è Danilo Petrucci. Domani è in programma il Gran Premio sul circuito Ricardo Tormo, ultimo atto di una stagione che ha già incoronato Marc Marquez campione del mondo.

LIBERE 3 - Danilo Petrucci, già il più veloce nella seconda sessione di ieri, si è preso anche il miglior tempo combinato strappandolo al già iridato Marc Marquez. Il pilota Ducati sul bagnato è riuscito a far segnare un 1'39"712, migliore di 55 millesimi del crono del campione spagnolo della Honda. Male le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales rimaste fuori dal Q2. Per il dottore di Tavullia anche una scivolata sul bagnato, senza conseguenze. Il Dottore ha concluso la sessione sulla moto di riserva. Partono dal Q1 anche Andrea Iannone e Jorge Lorenzo.

LIBERE 2 - Danilo Petrucci è stato il più veloce, ieri, nella seconda sessione di prove libere. Il pilota Ducati, sotto il diluvio, ha segnato 1'41"318 , precedendo il campione iridato Marc Marquez a +0"407, che era stato il più veloce nelle prime libere con 1.39.767, il migliore tempo delle due sessioni. Terzo crono per Valentino Rossi su Yamaha, in ritardo di + 0"763. Quarto Andrea Iannone su Suzuki a +1"047 e Aleix Espargaro su Aprilia quinto (+1"067).

LIBERE 1 - Nella prima sessione di prove libere sul circuito catalano, era stato lo spagnolo già campione del mondo a far segnare il miglior tempo. Dietro a Marquez c'erano Miller e Petrucci a poco più di un decimo. Quarto tempo per Dovizioso davanti a Pedrosa e Iannone. Sessione interrotta per pioggia.

RISULTATI E TEMPI LIBERE 1:

1. Marc Marquez 1.39.767; 2. Jack Miller 1.39.873; 3. Danilo Petrucci 1.39.907; 4. Andrea Dovizioso 1.40.179; 5. Dani Pedrosa 1.40.467; 6. Andrea Iannone 1.40.685; 7. Maverick Vinales 1.40.772; 8. Michele Pirro 1.40.836; 9. Pol Espargaro 1.40.892; 10. Alex Rins 1.40.965; 11. Aleix Espargaro 1.40.967; 12. Valentino Rossi 1.41.015;

IL PUNTO - Fosse solo per la classifica piloti, il weekend del Ricardo Tormo non avrebbe granché da dire. Andrea Dovizioso (Ducati) ha blindato il secondo posto, resta da decidere il derby in casa Yamaha per il terzo gradino del podio. Valentino Rossi deve fermare la rimonta di Maverick Vinales, arrivato a solo due punti di distanza: 195 contro 193. Più che la lotta per il terzo posto, c'è curiosità per vedere se il dottore di Tavullia confermerà quanto di buono fatto vedere in Malesia, dove è caduto a pochi giri dal termine quando era in testa. Tornare alla vittoria sarebbe un sogno per il numero 46 e i suoi tifosi. A maggior ragione su un tracciato che, storicamente, non è molto favorevole a lui e alla sua moto.

MOTO3 - Pole position di Tony Arbolino in Moto3. L'italiano della Honda gira in 1'46"773 precedendo il thailandese Nakarin Atiratphuvapat (1'47"017) suo compagno di marca e il britannico John McPhee (1'47"116) con la Ktm. Quarto tempo per il turco Can Oncu (Ktm - 1'47"336) che si lascia alle spalle lo spagnolo Aron Canet (Honda - 1'47"431) e l'italiano Marco Bezzecchi (Ktm - 1'47"776).