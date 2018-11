Sepang, 1 novembre 2018 - A una sola settimana di distanza dall'appuntamento di Phillip Island, la MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Malesia 2018. La diciottesima gara della stagione (penultima delle 19 in calendario) si disputerà sul Sepang International Circuit. Lo scorso Gp in Australia ha visto Maverick Vinales conquistare a sorpresa il primo successo stagionale per la Yamaha, risultato che ha scacciato l'ombra di un record negativo per la casa di Iwata, sempre riuscita a salire almeno una volta sul gradino più alto del podio dalla stagione 2004. Lo spagnolo ha trionfato davanti alla coppia tricolore composta dagli ex compagni di squadra Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, solo sesto Valentino Rossi mentre Marquez si è ritirato dopo essere stato colpito da Zarco. La classifica piloti vede ora il neo-campione del mondo Marquez in testa con 296 punti davanti agli italiani Dovizioso (210 pt) e Rossi (195). Ai piedi del podio, gli inseguitori sono comandati da Vinales (180) il quale precede il quartetto composto da Crutchlow (148), Petrucci (137), Zarco e Iannone (133). Chiudono la top ten Lorenzo (130) e Rins (129).

Orari tv Motogp Australia. Il programma del weekend è il seguente: venerdì le tre classi scendono in pista per le prime sessioni di prove libere. Nella mattinata di sabato, poi, le qualifiche: alle 5.35 la Moto3, alle 6.30 la Moto2 e alle 8.10 la MotoGp (preceduta alle 7.30 dall'ultima sessione di libere). Domenica appuntamento con la gara alle 8 (live anche su Sky Sport 1), preceduta alle 5 dalla Moto3 e alle 6.20 dalla Moto2. Ecco allora orari, dirette tv e differite nel dettaglio.

Programmazione su Sky Sport Motogp HD



Venerdì 2 novembre



2.00 - Moto3, prove libere 1 - diretta Sky Sport Motogp

2:55 - Moto2, prove libere 1 - diretta Sky Sport Motogp

3:55 - MotoGP, prove libere 1 - diretta Sky Sport Motogp

6:10 - Moto3, prove libere 2 - diretta Sky Sport Motogp

7:05 - Moto2, prove libere 2 - diretta Sky Sport Motogp

8:05 - MotoGP, prove libere 2 - diretta Sky Sport Motogp



Sabato 3 novembre



2:00 - Moto3, prove libere 3 - diretta Sky Sport Motogp

2:55 - Moto2, prove libere 3 - diretta Sky Sport Motogp

3:55 - MotoGP, prove libere 3 - diretta Sky Sport Motogp

5:35 - Moto3, qualifiche - diretta Sky Sport Motogp

6:30 - Moto2, qualifiche - diretta Sky Sport Motogp

7:30 - MotoGP, prove libere 4 - diretta Sky Sport Motogp

8:10 - MotoGP, qualifiche - diretta Sky Sport Motogp



Domenica 4 novembre



1:40 - Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP - diretta Sky Sport Motogp

5:00 - Moto3, gara - diretta Sky Sport Motogp

6:20 - Moto2, gara - diretta Sky Sport Motogp

8:00 - MotoGP, gara - diretta Sky Sport Motogp



Il programma del weekend su Tv8



Sabato 27 ottobre



14:00 - Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2



Domenica 28 ottobre



11:00 - Differita Gara Moto3 (17 giri)

12:15 - Differita Gara Moto2 (18 giri)

14:00 - Differita Gara MotoGP (20 giri)

IL CIRCUITO - Lungo 5543 metri suddivisi in 15 curve, il Sepang International Circuit è un tracciato molto particolare che combina lunghi rettilinei e tratti misti veloci. Inaugurato nel 1999, ha ospitato quasi ininterrottamente 18 edizioni (quella 2011 fu fermata e annullata in seguito al grave incidente costato la vita a Marco Simoncelli) sulle 27 totali del Gran Premio della Malesia. Il pilota più vincente è Valentino Rossi con 6 trionfi in classe regina (7 totali) l'ultimo dei quali risale, però, al 2010. Tra gli altri specialisti del circuito ci sono Daniel Pedrosa, a quota 3 successi (5 totali) e Andrea Dovizioso, uno dei grandi favoriti dopo aver vinto le ultime 2 edizioni, un successo anche per Marc Marquez (2014). Per quanto riguarda i team, la Honda comanda con 6 affermazioni davanti a Yamaha e Ducati, appaiate a quota 5. La casa di Borgo Panigale gode però dei favori del pronostico dopo aver trionfato nelle ultime 2 stagioni, ottenendo una doppietta nel 2017 con Dovizioso e Lorenzo.