MotoGp Argentina, i favoriti: Ducati Mooney in rampa di lancio, Bagnaia insegue

Termas de Rio Hondo, 1 aprile 2023 - Si prevede una gara scoppiettante a Termas de Rio Hondo per la seconda prova stagionale del campionato del mondo di Moto gp. La Sprint Race del sabato ha sparigliato le carte, con la Ktm di Brad Binder a vincere, le Ducati Mooney di Bezzecchi e Marini sul podio, e un redivivo Franco Morbidelli quarto. Bagnaia ad inseguire anche l’altra Ducati satellite di Alex Marquez, mentre proseguono le grandi difficoltà di Fabio Quartararo. Ma anche la gara di domenica appare una lotta tra Ducati.

Favoriti della gara

La Sprint Race ha messo in luce una capacità migliore di Ducati Mooney e Ktm di sfruttare il poco grip della pista argentina, ma in gara, con il doppio dei giri, la gestione gomma sarà ancora una volta fondamentale. Pecco Bagnaia non sembra il favorito principale, ma con astuzia e gestione potrà comunque restare in lotta per la vittoria con un ritorno della seconda parte di gara quando qualche avversario potrebbe avere un calo eccessivo della gomma. I piloti del Team Mooney, con la moto 2022, sembrano invece in grande palla con Marco Bezzecchi che ha vinto la Sprint e si candida a essere protagonista anche la domenica assieme al compagno Luca Marini. Attenzione però al pole man Alex Marquez con Ducati Gresini, apparso pimpante in Sprint Race ma con un risultato non adeguato al potenziale messo in mostra. Sarà della gara per la vittoria. Pecco Bagnaia, che parte terzo, avrà bisogno di mettere in pista la sua esperienza e sfruttare la seconda parte di gara per tentare il colpaccio. Massima attenzione anche alle Aprilia di Espargaro e Vinales, poco veloci in Sprint ma ben competitive nell’arco di tutto il weekend. La novità è invece rappresentata da Franco Morbidelli, quarto in griglia e quarto in Sprint Race, maggiormente a suo agio sulla Yamaha rispetto al compagno Quartararo, decimo in griglia e solo nono in Sprint Race. Prosegue la crisi del francese che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Possibili outsider Jorge Martin e Brad Binder. Quest’ultimo ha vinto la Sprint Race ma dal decimo giro in avanti le sue gomme stavano iniziando a calare e Bezzecchi per poco non ha compiuto la rimonta. Ducati dunque ancora favorita, ma stavolta prima con i team satellite rispetto a quello ufficiale.

Strategie: nuova gomma media all’anteriore

La Michelin ha portato a Termas de Rio Hondo una nuova mescola media all’anteriore e leggermente più dura della precedente. Il vantaggio è che la nuova soluzione appare più versatile ed è capace di raggiungere in maniera più rapida la temperatura di esercizio ideale. Potrebbe essere proprio questa soluzione la preferita dai piloti all’anteriore per la gara, anche se il responsabile di Michelin Piero Taramasso appare più convinto della dura anteriore per la gara lunga. Al posteriore le opzioni saranno media e dura ma bisognerà gestire bene l’usura per non perdere troppo grip nelle fasi finali di gara. In caso di pioggia, e non è esclusa, i piloti potranno scegliere tra rain morbida o media all’anteriore e morbida o media al posteriore, ma in questo secondo caso ci sarà la spalla destra leggermente più dura.

Leggi anche - Gran premio Argentina: la griglia di partenza