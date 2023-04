MotoGp Argentina, Alex Marquez in pole position. Secondo Bezzecchi, Bagnaia è terzo

È di Alex Marquez la pole position del Gp di Argentina, seconda prova della stagione MotoGp 2023. Il pilota del team Ducati Gresini, con il tempo 1'43’’881, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e il campione del mondo e leader del Mondiale, Francesco Bagnaia, con la Desmosedici ufficiale. Il quarto tempo è stato realizzato da Franco Morbidelli, con la Yamaha, davanti a Maverick Vinales. Solo decimo il vicecampione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha.

I tre migliori hanno fatto il tempo - che vale per la griglia della gara sprint di stasera e anche della gara di domani - nel finale della sessione Q2, usando le gomme slick, quando la pista umida per la pioggia si stava ormai asciugando.

"Sono molto contento. Non era facile la Q2, con il set up di bagnato, tutto è stato perfetto, sono molto contento per il lavoro del team. Ora devo essere convinto ed essere veloce. Sicuramente non abbiamo il ritmo per vincere ma entrare nel top seven sì", le parole di Alex Marquez, alla sua prima pole position della carriera. "Quando ho montato le slick la pista ancora non era proprio asciutta, le condizioni erano strane e solitamente fatico in questi casi. Oggi la prima fila era l'obiettivo più importante e l'abbiamo raggiunto rischiando tanto. Sprint? In queste condizioni sarà dura, spero la pista sia completamente asciutta", il commeto di Francesco Bagnaia.

Questa la griglia di partenza del Gran premio d'Argentina: 1 A. Marquez, 2 Bezzecchi, 3 Bagnaia, 4 Morbidelli, 5 Vinales, 6 Zarco, 7 Marini, 8 Martin, 9 A. Espargaro, 10 Quartararo, 11 Nakagami, 12 Rins, 13 R. Fernandez, 14 Di Giannantonio, 15 Binder, 16 Miller, 17 A. Fernandez, 18 Mir.