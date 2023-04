Massa choc: "Datemi il titolo del 2008 Mi è stato rubato"

Il ferrarista Felipe Massa vuole portare in tribunale la Fia per vedersi assegnato il titolo piloti 2008 che perse a vantaggio di Lewis Hamilton. Il brasiliano è stato spinto dalle dichiarazioni dell’ex patron del Circus Bernie Ecclestone che ha ammesso di non aver applicato il regolamento e quindi annullato il Gp di Singapore del 2008. Piquet Jr innescò volontariamente un incidente per far entrare in pista la safety car e far vincere il compagno in Renault, Fernando Alonso. Massa dice ora di agire "non per soldi ma per avere giustizia".