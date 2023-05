Maldini: "Non siamo pronti per 2 tornei"

Ilaria

Checchi

Sarebbe stata un’impresa storica ma se l’atteggiamento del Diavolo è stato più propositivo rispetto all’andata, ancora una volta i fedelissimi di Pioli hanno deluso le attese: se Diaz non avesse sbagliato un rigore in movimento, se Leao, l’uomo più atteso dell’euroderby, si fosse preso la responsabilità di trascinare i suoi la storia sarebbe stata diversa. Con i "se" e con i "ma", però, non si vincono le partite e ora il tecnico deve puntare all’unico e vitale obiettivo stagionale, il quarto posto: "E’ inevitabile che sia deluso, per il nostro percorso sarebbe stato qualcosa di incredibile raggiungere la finale, non esserci riusciti dà grande amarezza. Non è giusto parlare di voglia di giocatori, l’Inter ha meritato ma parlare di voglia non mi sembra corretto. La stagione è stata più complicata di quello che pensavamo ma che ci ha insegnato tanto: era difficile pensare che una squadra che l’anno scorso era uscita ai gironi potesse arrivare fino a qui ma alla fine conta raggiungere e vincere la finale. E’ un derby e la delusione c’è, abbiamo condizionato il risultato nei primi 15’ dell’andata ma non posso rimproverare nulla ai miei che hanno dato tutto. Ora dobbiamo finire bene il campionato". Obiettivo il dt Maldini: "Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a qualificarci tra le prime quattro, aspettando poi cosa succederà alla Juve. Essere arrivati in semifinale è stata una grandissima cosa, certo che se incontri l‘Inter la cosa brucia e fa sembrare il percorso meno bello di quello che è stato ma noi dobbiamo essere lucidi, bravi e onesti: siamo arrivati a questo punto inaspettatamente. Non siamo strutturati ancora per giocare su due competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri proprietari, lo sanno benissimo, è un percorso che ha portato grandi risultati sportivi ed economici. Ci sono tanti giocatori giovani, c‘erano tre anni di media di differenza con l‘Inter. Se dovessimo arrivare in Champions sarebbe una grande stagione". Dal numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, sono giunti gli sportivi complimenti all’Inter: "A nome del Milan voglio congratularmi con tutta l‘Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale".