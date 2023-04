Maignan sorpreso, stecca De Ketelaere e Origi

MAIGNAN 6. L’unico inamovibile tra i titolarissimi viene beffato da Sansone senza nemmeno accorgersene.

FLORENZI 6. Mette a disposizione la sua esperienza sfiorando il gol del pareggio.

KALULU 5. Rientrato dopo l’infortunio, dopo 33 secondi si fa anticipare da Sansone ingenuamente regalando il vantaggio.

THIAW 6. Tiene le antenne dritte al centro della difesa senza subire particolari patemi: ingaggia un duello con Zirkzee.

BALLO-TOURE’ 6. Il vice Theo prova a dare spinta a sinistra: da un suo cross nasce l’azione che porta al pari.

VRANCKX 5,5. Rispolverato dopo 15 panchine non è inserito del tutto negli ingranaggi rossoneri. Cala molto alla distanza.

POBEGA 7. Il suo splendido mancino dal limite dell’area vale il pareggio rossonero: ha voglia di dimostrare il suo valore e si vede.

SAELEMAEKERS 6. Il belga trova pochi palloni giocabili a destra non riuscendo a incidere come vorrebbe ma è in condizione.

DE KETELAERE 5. Torna titolare dopo più di un mese: Schouten lo monitora a dovere e non riesce a ritagliarsi spazi utili per colpire.

REBIC 5,5. Ha ancora una volta diverse occasioni per colpire ma non riesce a capitalizzarle a dovere palesando un’ovvia frustrazione.

ORIGI 5. Dopo i fischi di San Siro cerca di riscattarsi ma i limiti già mostrati permangono. "Vorrei ma non posso".

ALL. PIOLI 5,5. Azzarda una rivoluzione che è chiaro segnale di quanto la Champions sia vitale: l’assalto con le prime scelte non inverte il trend.

Calabria 6. Alza la pressione a destra: diffidato, salterà il Lecce. Messias 6. Buon approccio al match. Brahim Diaz 6. Dà maggiore brillantezza e ci prova sotto porta lisciando allo scadere. Leao 6. Scatena le solite scintille a sinistra. Gabbia sv.

Voto squadra 6

Ilaria Checchi