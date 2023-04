Madrid, Arnaldi show: battuto il n. 4 Ruud Roma perde Berrettini e aspetta Nadal

Matteo Arnaldi (nella foto) continua la sua corsa a Madrid. Il 22enne di Sanremo, numero 105 del mondo (che da lunedì approderà per la prima volta fra i primi 100 del ranking Atp), si è tolto lo sfizio di battere un top ten. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto per 6-3 6-4 il norvegese Casper Ruud, numero 4 della classifica internazionale e 3 del seeding, ed è approdato al terzo turno “Mutua Madrid Open”, quarto torneo Masters 1000 stagionale. Al terzo turno l’azzurro troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Jaume Munar, 88 del ranking.

Un’altra impresa azzurra, dopo che giovedì Andrea Vavassori aveva battuto Andy Murray (e oggi trova Daniil Medvedev, russo testa di serie numero due). C’è sempre vita, nel tennis azzurro lanciatissimo, anche in un torneo che aveva visto i forfait dall’inizio di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner. E anche dopo l’inattesa sconfitta, ieri, di Lorenzo Musetti, n.18 al mondo reduce dalla semifinale all’Atp 500 di Barcellona uscito sconfitto per 4-6 6-7 nel match contro il tedesco Yannick Hanfmann, n. 108 al mondo e proveniente dalle qualificazioni.

Matteo Berrettini dovrà rinunciare, a causa del nuovo infortunio agli addominali, anche ai ’suoi’ Internazionali di Roma al via l’8 maggio. "È difficile da accettare, ma l’ultima risonanza ha evidenziato la necessità di un’altra settimana di tempo prima di poter riprendere ad allenarmi", è stato il commento del tennista romano.

Tra tabellone maschile e femminile, in attesa di chi si potrà ancora qualificare, allo start saranno venti gli azzurri in gara, compreso chi ha ricevuto le wild card come Fabio Fognini e Sara Errani.

Il sorteggio del tabellone avverrà lunedì 8 maggio davanti alla scalinata di Piazza di Spagna (quello femminile ci sarà il giorno prima a Colle Oppio). Lì si saprà anche se ci sarà o meno Nadal che "si sta allenando in vista di Roma", ha fatto sapere intanto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi. L’obiettivo è quello di ospitare oltre 300.000 spettatori a Roma.