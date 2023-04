Locatelli ispira Barrenechea spento

SZCZESNY 6,5. Fronteggia bene i pericoli in avvio e nel finale su Terracciano.

GATTI 6,5. Imperioso ma non sempre preciso

BREMER 6. C’è sempre, ma sbaglia un gol fatto.

DANILO 6. La traversa e tanta corsa.

CUADRADO 5,5. Efficace solo a sprazzi.

FAGIOLI 5,5. Lucido in avanti, ma non copre come sa.

LOCATELLI 7. Ispira con grinta. Suo l’assist.

BARRENECHEA 5 Fa il compitino, quindi troppo poco. Sostituito.

DE SCIGLIO 5. Spesso col fiato corto sulla sinistra.

MILIK 6. Ci mette soprattutto cuore al rientro.

KEAN 7. Qualche sgasata ad anticipare un gol chirurgico.

ALL. ALLEGRI 6. Inizia il mese più importante dosando le forze.

Miretti 6,5. Ispira il gol. Di Maria 5,5. Non entra in temperatura. Vlahovic 5,5. Si nota troppo poco. Kostic 5,5. Pochi strappi in fascia.

Voto squadra 6.

p.g.