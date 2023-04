L’Aprilia prova a fermare il tango di Pecco

di Marco Galvani

Le Aprilia si spartiscono il venerdì argentino. Quasi senza rivali nelle due sessioni di libere. Prima Maverick Vinales davanti ad Aleix Espargarò, nel pomeriggio i due compagni di squadra si scambiano le caselle provvisorie per 162 millesimi. Miglior crono in 1’38.518. Migliorano comunque tutti. Anche Pecco Bagnaia, 6° a poco più di 4 decimi dalla prima fila. "Era importante essere nei primi dieci e accedere direttamente alla Q2 e ci siamo". Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse guarda il bicchiere mezzo pieno, anche se "qui non abbiamo mai vinto, ma Pecco c’è. E comunque abbiamo cinque moto che si stanno dimostrando molto competitive". C’è innanzitutto la coppia del Team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini, 3° e 4° di giornata, "ma stiamo tranquilli e delicati con i piedi per terra che la giornata importante è domani (oggi, ndr)", pinza il freno il team director Alessio Salucci. E poi in fila la Pramac di Johann Zarco, l’ufficiale Bagnaia e Jorge Martin. "Pecco non era molto soddisfatto – annota comunque Ciabatti –, la moto è un po’ nervosa dove ci sono degli avvallamenti, ma cercheremo di inventarci qualcosa per addolcirla in vista della qualifica e della Sprint Race". Fuori dalla Q2 per 67 millesimi la Ducati Gresini di Alex Marquez. Aria tesa nel box Yamaha: l’ex campione del mondo Fabio Quartararo a fine giornata è rientrato 14° e nero. Ritrova un mezzo sorriso, invece, il compagno Franco Morbidelli, 9° a mezzo secondo dal tempo di Aleix Espargarò. In casa Honda, il pilota Repsol Joan Mir è solo 13° mentre riescono a staccare il pass per la Q2 Takaaki Nakagami (8°) e Alex Rons (10°). Oggi si torna in pista - con il meteo che promette di lasciare all’asciutto il circuito di Termas de Rìo Hondo - per le due sessioni di qualifica e alle 20 la Sprint Race. In Moto2 giornata nel segno di Tony Arbolino (1’43.172) davanti a Filip Salac e Pedro Acosta. L’Husqvarna di Ayumu Sasaki detta il passo in Moto3 (1’48.597).

Così il weekend in tv. Oggi diretta Sky alle 15.45 qualifiche MotoGp, alle 17.45 qualifiche Moto3, alle 18.40 Moto2. Alle 20 Sprint Race MotoGp (anche su TV8). Domani diretta Sky le gare: alle 16 Moto3 (differita TV8 alle 18), alle 17.15 Moto2 (TV8 alle 19.20), alle 19 MotoGp (TV8 alle 21).