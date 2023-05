Gaudiano e De Luca, veri test per Roma

di Paolo Manili

Anche questo fine settimana alcuni dei migliori cavalieri italiani sono in trasferta: in Germania, nel "cinque stelle" di Amburgo, le nostre chances sono tutte puntate su Gaudiano (nella foto, Conthargo Blue e Crack Balou), che gareggia anche nel parallelo "quattro stelle" (Vasco e Chaccobeto). Nel "due stelle" di Lummen, Belgio, c’è invece De Luca con quattro cavalli da confermare (Curcuma Il Palazzetto, Aphrodite Van Spalbeek Z, Presence Bleue VdM, Ilyon Es). Lo affiancano la Lazzarini e Macchiarella con altri soggetti promettenti. Se Gaudiano ha lasciato in scuderia il suo cavallo di punta, Chalou, pensando al Csio di Piazza di Siena (25-28 maggio), non altrettanto ha fatto De Luca che sta usando lo stesso soggetto (Curcuma il Palazzetto) con il quale parteciperà alle gare individuali a Roma. Ma verosimilmente a Lummen lo impiegherà solo in un paio di competizioni. Strategie diverse come diversi sono i cavalli-atleti. A Chalou, che la settimana scorsa ha brillato in una prova di 1,50 m. a Madrid, serve riposare un turno. Il più giovane Curcuma, invece, va tenuto "su di giri". Da giovedì poi i migliori azzurri saranno sotto gli occhi del mondo nel prestigioso evento capitolino, contro i "big" di 18 nazioni.