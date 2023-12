F1 Gp Arabia Saudita, le pagelle di Leo Turrini. Dieci a Perez e Verstappen

Jeddah (Arabia Saudita), 19 marzo 2023 - Sergio Perez vince il Gp dell'Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023 di Formula 1, e la Red Bull fa doppietta con il secondo posto dell'olandese Max Verstappen. Queste le pagelle del Gp.

10 Verstappen

Forse sarebbe salito sul podio anche scattando da una oasi nel deserto. Ha una macchina fantastica, ma è fantastico anche lui.

10 Perez

Il gregario messicano sfrutta l’occasione. Non è un fenomeno, non sarà mai all’altezza di Verstappen, eppure fa il suo quando le circostanze lo proiettano davanti a tutti.

9 Alonso

E' il centesimo podio in carriera. E' un gigante, è nato nel 1981, si batte contro ragazzini che potrebbero essere figli suoi. E li bastona pure!

8 Russell

Sta davanti un’altra volta ad Hamilton. Ormai è quasi una abitudine. Non ha una Mercedes da vittoria ma la sua consistenza è un’arma in più per Toto Wolff.

7 Piastri

Tenete d’occhio questo giovanotto. Purtroppo deve adattarsi alla McLaren che pare una carriola. Per questo è clamoroso quello che ha fatto sabato, conquistando un posto al via in Q3.

7 Magnussen

È una vecchia lenza. La Haas che ha in mano non può essere considerata un’auto favolosa, ma lui riesce ad infilarsi in zona punti. Bravo.

6 Leclerc

Per lottare, lotta. Ma contro la macchina che guida. La sua Ferrari sta diventando, da sogno che era, un incubo permanente. Conviene sperare non ceda alla rassegnazione.

6 Sainz

Vale lo stesso discorso fatto per il compagno di squadra. Si batte e si sbatte, ma il vero nemico è la vettura. E anche lui, come Carletto, non vede prospettive.

4 Vasseur

Diamogli tutti gli alibi di questo mondo. È nuovo nel ruolo a Maranello, ha trovato la macchina già pronta, eccetera. Ma adesso tocca a lui invertire la tendenza. Possibilmente in fretta.

2 Bottas

Come un pinguino nel deserto. Forse per un finlandese a Gedda fa troppo caldo. Il pilota dell’Alfa Romeo si squaglia come un gelato e nessuno si accorge della sua presenza in pista.

