F1 Gp Arabia Saudita da Jeddah: trionfa Perez e poi Verstappen. La classifica

Jeddah (Arabia Saudita), 19 marzo 2023 - La Red Bull non conosce ostacoli. Partendo dal quindicesimo posto in griglia Max Verstappen finisce il Gp di Arabia dietro il suo compagno di squadra, Sergio Perez che esulta insieme al Messico, sceso in piazza a festeggiare la sua vittoria. Un dominio incontrastato, con distacchi superiori al secondo a giro, dati a tutti, Alonso compreso. Lo spagnolo ha confessato con un pizzico di orgoglio: "Davanti a noi solo le Red Bull, dietro tutti gli altri". In realtà Alonso era passato dal terzo al quarto posto per una penalizzazione di 10 secondi. Ma dopo il ricorso, lo spagnolo ha 'riconquistato' la terza piazza con cui aveva concluso la gara. George Russell, della Mercedes, è quarto. Così mentre il "cannibale" Verstappen avrebbe voluto pure la prima posizione ("Sergio era troppo lontano…") e Perez ha avuto paura che la safety car, scesa dopo un fuori pista di Stroll, potesse portargli via la vittoria, Alonso ha parlato di "un grande inizio di stagione".

L'esatto contrario di ciò che sta avvenendo in Ferrari. Sguardi cupi, facce preoccupate, espressioni che sono tutte un programma. Così Lelcerc: "Se vogliamo vincere c'è tanta strada da fare" ha affermato il monegasco, sottolineando che, senza il DRS, con le hard la sua macchina perdeva tantissimo ogni giro dalla Red Bull. "Verstappen e Perez sono più veloci di noi sia in rettilineo che in curva - ha confessato amaramente Leclerc - perciò dovremo analizzare i dati su dove siamo meno veloci anche di Aston Martin e Mercedes", cioè delle due scuderie con cui concorrere, quest'anno, per il terzo posto. Schietto anche Carlos Sainz che ha ammesso che la Ferrari è "Un passo dietro agli altri. Soprattutto con le hard. Abbiamo faticato a tenere il ritmo degli altri - ha incalzato il pilota spagnolo concludendo con un emblematico: "Adesso aspettiamo sviluppi".

La classifica piloti

1. Max Verstappen (Ned) 44 punti

2. Sergio Perez (Mex) 43

3. Fernando Alonso (Esp) 27

4. George Russell (Gbr) 21

5. Carlos Sainz (Esp) 20

5. Lewis Hamilton (Gbr) 20

7. Lance Stroll (Can) 8

8. Charles Leclerc (Mon) 6

9. Pierre Gasly (Fra) 4

9. Esteban Ocon (Fra) 4

9. Valtteri Bottas (Fin) 4

12. Kevin Magnussen (Dan) 1

12. Alexander Albon (Tha) 1.

La classifica costruttori

1. Red Bull 87 punti

2. Mercedes 41

3. Aston Martin 35

4. Ferrari 26

5. Alpine 8

6. Alfa Romeo 4

7. Williams 1

8. Haas 1

