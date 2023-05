E ora ci aspetta un maggio senza respiro

di Paolo Franci

Intendiamoci: non possiamo certo negare che il nostro pallone sia sgonfio, che sia diventato il paradiso dei fuoriclasse della terza età - calcisticamente s’intende! da Ronaldo, a Ibra, a Giroud fino a DI Maria - che i nostri stadi siano pessimi e che i grandi campionati come Liga e Premier siano ormai una lucina che s’intravede laggiù. Il livello del nostro calcio sarà pure precipitato, lo spettacolo è quel che è, ma poi succede che ci accingiamo a vivere un maggio da leoni, un maggio che non ti aspetti, dove il nostro pallone s’impenna fin lassù e tutti ce lo invidiano.

Se la festa scudetto del Napoli è solo rimandata probabilmente al match di Udine entriamo trionfalmente in un mese di maggio che potrebbe finire scolpito nella storia. Eh già. Perchè abbiamo il Derby dei Mondi che ci regalerà una finalista Champions, due squadre italiane in semifinale di Europa League e la Fiorentina che si giocherà la finale di Coppa Italia con l’Inter e punta decisa alla finale di Conference League, nel tentativo di bissare il trionfo di Mourinho e della sua Roma.

Vero che il peso delle nostre squadre rispetto ai rampanti anni ’8090 è cambiato decisamente, ma perchè non sognare di ripetere quelle fantastiche avventure nelle finali europee? Quali sono? Eccole.

1988-89: Milan in finale di Coppa Campioni con la Steaua Bucarest, Napoli in finale Coppa Uefa con lo Stoccarda e Sampdoria in finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona. Milan e Napoli alzano la coppa.

1989-90: Milan in finale di Coppa dei Campioni coll Benfica, Juve in finale di Coppa Uefa contro la Fiorentina e Samp in finale di Coppa delle Coppe contro l’Anderlecht. E’ triplete: trionfano Milan, Juve e Sampdoria.

1992-93: MIlan in finale di Coppa Campioni con Marsiglia, Juve col Dortmund in Coppa Uefa e Parma in finale di Coppe contro l’Anversa. Alzano la Coppa Juve e Parma.

1993-94: Milan in finale di Coppa Campioni col Barça, Inter in finale Uefa col Salisburgo e Parma in Coppa Coppe con l’Arsenal. Trionfano le milanesi.

Se in Champions abbiamo una finalista assicurata, pur contro una delle due squadre più forti del mondo, Manchester City o Real Madrid - occhio però, perchè la partita secca non ha mai copione scritto - In Europa League possiamo puntare decisamente alla finale made in Italy tra due antiche rivali, Juve e Roma, pensando allo spettacolo nello spettacolo della sfida tra Allegri e Mou e tra Mou e il mondo Juve. Eppoi la Viola che se la gioca col Basilea per poi puntare una tra Az Alkmaar e West Ham, certo avversarie non proibitive. Senza dimenticare la zona Champions, con 6 squadre strette strette in un fazzoletto di punti, a lottare per tre piazze in mezzo a un bel po’ di scontri diretti. Ma quanto è bello il nostro maggio nel pallone?