Nyon, 17 dicembre 2018 - Juve e Roma col fiato sospeso per i sorteggi di Champions 2018/19. L'estrazione di Nyon, a partire dalle ore 12, stabilirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions. Alle ore 13, poi, l'estrazione dei 32 club per i sedicesimi di finale di Europa League. E qui con gli occhi fissi sull'urna ci sono Inter, Lazio e Napoli.

LA DIRETTA

- Tutto pronto da Nyon, i sorteggi stanno per iniziare

DOVE VEDERE I SORTEGGI IN TV - I sorteggi verranno trasmessi su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. Streaming in diretta su SkySport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport.

SORTEGGI DI CHAMPIONS LEAGUE - Sono 16 i club in attesa del responso dell'urna di Nyon. Dopo le eliminazioni di Inter e Napoli, "retrocesse" in Europa League, Juventus e Roma aspettano di conoscere i loro futuri avversari. I bianconeri, in qualità di testa di serie, rischiano un incrocio pericoloso con le due inglesi (Tottenham e Liverpool) e con l'Atletico Madrid, altra mina vagante della seconda fascia. Mr. Allegri confida in un'urna benevola che potrebbe riservare ai campioni d'Italia una tra Schalke 04, Ajax e Lione. Per i giallorossi - che hanno chiuso il gruppo dietro al Real Madrid - è probabile invece un accoppiamento terribile. Il Manchester City, che non potrà incrociare in questa fase le altre inglesi (agli ottavi non sono permessi derby) così come l'Olympique Lione, che ha già affrontato nel girone, è lo spauracchio peggiore, ma anche Barcellona - in una rivincita dei quarti dell'anno scorso - Bayern Monaco e Psg sarebbero clienti tosti. Il sogno invece si chiama Porto.

Queste le fasce che comporranno i sorteggi:

PRIMA FASCIA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid.

SECONDA FASCIA: Ajax, Atletico Madrid, Lione, Liverpool, Manchester United, Roma, Schalke 04, Tottenham.

SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE - Con il Milan che ha salutato prematuramente il torneo nell'amara notte di Atene, sono tre le squadre che si ritrovano ai nastri di partenza nella fase a eliminazione diretta di Europa League. Inter e Napoli, tra le principali accreditate al successo finale, dopo aver battagliato fino all'ultima giornata nella fase a gironi di Champions non possono aver timore dell'urna svizzera, a prescindere dall'avversario che uscirà, a maggior ragione essendo inserite tra le teste di serie. Discorso opposto invece per la Lazio, finita dietro all'Eintracht Francoforte, che rischia un incrocio complicato. Da evitare assolutamente le londinesi Arsenal e Chelsea così come il Siviglia e le "retrocesse" dalla Champions. Inzaghi incrocia le dita e spera magari nel Genk o nel Salisburgo, ma il rischio di trovarsi di fronte subito una big è piuttosto concreto.

Le fasce pre-sorteggio:

PRIMA FASCIA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal, Zenit

SECONDA FASCIA: Bate Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen.

JUVE, UN BEL REGALO A CENTROCAMPO - di PAOLO GRILLI

Se la virtù sta nel mezzo, la Juve dei record cerca di accaparrarsene il più possibile per il suo assalto al tetto d’Europa. È il centrocampo bianconero a presentare quelle che, ben lungi dall’essere lacune, possono definirsi minime imperfezioni: piccoli deficit di ritmo e di creatività che, nel confronto con le altre big continentali, potrebbero tramutarsi in un conto salato in Champions. Oggi il sorteggio degli ottavi a Nyon presenta inevitabilmente qualche rischio (Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid le squadre da evitare nell’urna), ma la dirigenza della Signora sta preparando un’offensiva di mercato coi fiocchi, sperando di rafforzare in senso assoluto un reparto che sin qui ha retto bene grazie agli straordinari di Pjanic, Matuidi e Bentancur, ma che ha in realtà sofferto di infortuni in serie. Khedira e l’ora recuperato Emre Can sono stati a lungo assenti, riducendo le opzioni a disposizione di Allegri.

Il sogno per gennaio, e pure realizzabile, è Paul Pogba. Ieri il campione del mondo è stato messo in panchina per scelta tecnica da Mourinho nel match che lo United ha perso 3-1 a Liverpool, e il gelo fra il giocatore e la società è assodato. Il talento francese potrebbe tornare anche in prestito alla Juve, Raiola permettendo.

La pista parallela seguita da Paratici per nobilitare la mediana è quella di Isco, campione del Real che ieri non ha nemmeno assaggiato il campo nello striminzito 1-0 dei Blancos sul Rayo Vallecano. Anche per il 26enne fantasista spagnolo che contro la Juve vinse la Champions in finale l’anno scorso si studia la formula del prestito, stante il valore di 90 milioni del cartellino. E c’è poi l’idea Rabiot nell’intento di dare un po’ di pepe a una mediana la cui inventiva non è pari a quella del tridente. Non è un caso che il ‘tuttocampista’ Dybala si dedichi a costanti arretramenti per ravvivare il gioco. Proprio la specialità dello scapigliato Rabiot, giocatore capace di accendere la manovra. Qui c’è da vincere la concorrenza del Barcellona, che pure vuole portare in blaugrana De Ligt, potenziale fuoriclasse della difesa dell’Ajax che la Juve punta da tempo. Ma la difesa può aspettare ancora.

