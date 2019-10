Roma, 5 ottobre 2019 - Non solo Inter-Juve. I riflettori sono certo puntati sulla sfida di vertice a San Siro, in programma domani sera alle 20.45, ma la settima giornata di serie A offre sfide interessanti già nei tre anticipi del sabato. A partire dal successo del Milan a Marassi contro il Genoa (1-2). Uno a due rocambolesco con papera di Reina, che gela Giampaolo alla fine del primo tempo: il portiere non trattiene un tiro di Schone. Grifoni avanti e rossoneri all'assalto. Il pari arrriva con Hernandez a inizio ripresa, e il vantaggio del Diavolo si concretizza dal dischetto con Kessiè al 12' st. A questo punto Kouame s'inventa un penalty, ma il portiere spagnolo al 48 st respinge il tiro di Schone e salva il risultato. Ossigeno per il tecnico dei rossoneri.

In precedenza la giornata calcistica era cominciata con il successo casalingo della Spal che, grazie alla rete di Petagna al Parma (1-0 il finale), risolleva le sue sorti in classifica. Nulla da fare invece per la Sampdoria, battuta 2-0 dal Verona e sconsolatamente fanalino di coda a soli 3 punti (sei sconfitte su sette). Decidono il match la rete di Kumbulla al 9° del primo tempo e l'autogol di Murru al 36° della ripresa. A questo punto la panchina di Eusebio Di Francesco è davvero in bilico.

Serie A: risultati e classifica aggiornata

Genoa-Milan 1-2

Tabellino

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito (11' pt Biraschi); Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager (43' st Pandev), Pajac; Pinamonti (28' Favilli), Kouamè. In panchina: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, Sanabria, El Yamiq, Jagiello, Cassata, Ankersen, Saponara. Allenatore: Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu (1' st Paquetà); Suso, Piatek (1' st Leao), Bonaventura (36' st Conti). In panchina: Donnarumma, Bennacer, Castillejo, Borini, Rebic, Krunic, Gabbia, Rodriguez. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: 41' pt Schone, 6' st Hernandez, 12' st Kessie (rig). Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 47' pt espulso Saponara (non in campo, condotta antisportiva). Al 12' st espulso Biraschi per rosso diretto (chiara occasione da gol). Al 34' st espulso Calabria per doppia ammonizione (fallo di gioco). Al 48' st espulso Castillejo (non in campo, condotta antisportiva). Ammoniti: Zapata, Calabria, Biglia, Lerager, Schone, Paquetà, Romero. Angoli: 7-0. Recupero: 4' pt, 8' st.



Rivivi la diretta

Spal-Parma 1-0

Tabellino

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori (39' st Valoti), Kurtic, Reca; Floccari (28' st Sala), Petagna (41' st Paloschi). In panchina: Thiam, Letica, Cionek, Cannistra, Murgia, Felipe, Jankovic, Moncini. Allenatore: Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (12' st Sprocati), Barillà (26' st Inglese); Kulusevsk (1' st Scozzarella), Cornelius, Gervinho. In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Brugman, Grassi, Karamoh. Allenatore: D'Aversa

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Rete: 31' pt Petagna.

Note - Al 25' st espulso Strefezza per doppia ammonizione (fallo di gioco e simulazione). Ammoniti: Hernani, Petagna, Gagliolo, Kurtic, Sala. Angoli: 5-8. Recupero: 2' pt, 5' st.

Verona-Sampdoria 2-0

Tabellino

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rramhani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (13' st Vitale); Salcedo (25' st Verre), Pessina (41' st Henderson); Stepinski. In panchina: Berardi, Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Pazzini, Tutino, Zaccagni. Allenatore: Juric

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski (31' st Gabbiadini), Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto (12' st Rigoni), Murru; Quagliarella, Bonazzoli (18' st Caprari). In panchina: Seculin, Falcone, Augello, Leris, Colley, Murillo, Ramirez, Regini. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Reti: 9' pt Kumbulla, 36' st Murru (aut.).

Note - Ammoniti: Ferrari, Lazovic, Chabot, Bonazzoli. Angoli. 9-4. Recupero: 3' pt, 3' st.

Rivivi la diretta