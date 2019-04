Roma, 13 aprile 2019 - Trentaduesima giornata decisiva per la Serie A 2018-2019 (qui tutte le partite di oggi e i risultati live). In questo sabato di anticipi la Juventus arriva a Ferrara per mettere fine alla corsa scudetto. Ai bianconeri basta infatti un pareggio contro la Spal per aggiudicarsi matematicamente l'ottavo titolo consecutivo, il quinto della gestione Allegri. Squadre in campo alle 15 per questo match point che la Signora difficilmente non vorrà sfruttare, anche senza i big, lasciati in tribuna in vista del ritorno di Champions contro l'Ajax (leggi Ronaldo, Mandzukic, Matuidi, Rugani e Pjanic). In campo i giovanissimi: oltre Kean anche Gozzi e Kastanos.

Nel menù oggi altre due gare chiave per la zona alta della classifica: alle 18 si gioca Roma-Udinese, occasione ghiotta per i giallorossi tornati in corsa per il quarto posto finale. La squadra di Ranieri viene dalla bella vittoria in casa Samp, ma troverà nei friulani un avversario ostico, galvanizzato dal successo con l'Empoli e deciso a portare a termine l'operazione salvezza.

Scontro diretto per la Champions è Milan-Lazio (questa sera alle 20.30): i rossoneri hanno 3 punti in più rispetto agli avversari, che però devono recuperare ancora il match con l'Udinese. All'andata fu 1-1 all'Olimpico: attenzione dunque al risultato di stasera, che sarebbe determinante per la classifica finale in caso di arrivo a pari punti alla 38esima giornata.

Ecco le formazioni (probabili e ufficiali), le indicazioni su dove vedere le partite in tv e i link al tempo reale con azioni e gol in diretta.

Spal-Juventus live, segui la diretta testuale dalle 15

Spal (4-4-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi, Fares; Schiattarella, Missiroli, Murgia, Lazzari; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

Juventus (4-4-2): Perin; Spinazzola, Gozzi, Barzagli, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Cancelo; Kean, Dybala. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma.

In tv: Sky Serie A

Roma Udinese live, segui la diretta testuale dalle 18

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Wilmot; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Lasagna, Okaka. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

In tv: Sky Serie A

Milan-Lazio live, segui la diretta testuale dalle 20.30

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

In tv: Dazn

JUVE, UNO SCUDETTO QUASI DI TROPPO - Strano destino quello di Max Allegri, quello di avere sempre un «però» che lo accompagna. Vince quasi tutto, però la piazza non gli è mai stata vicina. Gestisce un gruppo non facile senza che esplodano casi alla Icardi, però nessuno quasi se ne accorge. Vince cinque scudetti di fila, da aggiungere agli altri tre, batte tutti i record, però sembra tutto normale e scontato. Ed infine, oggi arriva a Ferrara per mettere la parola fine alla corsa scudetto, però quasi quasi sarebbe meglio rinviare per non togliere attenzione alla supersfida di martedì contro l’Ajax. Insomma la Juve che arriva oggi al «Mazza» non avrà nessuna voglia di festeggiare, tanto che molti dei suoi big resteranno addirittura a casa, ad iniziare da Ronaldo.

I bianconeri di fatto hanno bisogno di un punto per laurearsi campioni d’Italia, ma Allegri oggi più che mai si affiderà al turn-over, mettendo anche a repentaglio l’esito della sfida che non sposta gli equilibri del torneo dei bianconeri. Ronaldo, Mandzukic, Matuidi, Rugani e Pjanic non sono stati convocati mentre la sorpresa, per altro già annunciata dallo stesso Allegri, è il ritorno di Cuadrado che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Assenti anche Chiellini, Emre Can e Douglas Costa non al meglio. Sicura la presenza in porta di Perin, mentre al fianco dell’esperto Bonucci al centro della difesa potrebbe esserci il giovane Coccolo. In avanti, invece, dovrebbero agire Kean e Dybala.