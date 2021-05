Roma, 9 maggio 2021 - La 35esima giornata di Serie A, scudetto all'Inter archiviato e 2 retrocessioni acquisite (Parma e Crotone), propone una lotta per posti Champions ed Europa League ancora tutta da decidere, e le battaglie per evitare il terzo posto destinato alla B. A mezzogiorno apre i giochi Genoa-Sassuolo (ore 12.30). Alle 15 Hellas Verona-Torino, Parma-Atalanta, Benevento-Cagliari. Alle 18 Roma-Crotone. Infine il big match serale è Juventus-Milan, ore 20.45.

In chiave salvezza si parte subito con il Grifone che non è molto lontano dalla zona grigia, e col Sassuolo non può permettersi un passo falso, sempre tenuto conto che gli emiliani tutta la stagione hanno espresso un buon calcio e possono ancora sperare nella Europa League. Alle 15 a Verona anche il Toro cerca punti sicurezza, mentre Benevento-Cagliari è vera sfida salvezza, con le due formazioni rispettivamente terzultima e quartultima. In chiave Champions la Dea di Gasperini gioca con il retrocesso Parma per riprendersi il secondo posto (al momento del Napoli), e con in mente che la sera c'è Juve-Milan, che partono come i bergamaschi da quota 69.

Alle 18 Roma-Crotone mette poco in palio, con la Lupa che ormai pensa alla prossima stagione con Mourinho, e i calabresi che devono iniziare ad entrare nell'ottica del campionato cadetto.

Infine la sera la classicissima Juventus-Milan, che mette in palio punti utili per la corsa al secondo posto, e l'orgoglio dei due club di chiudere una stagione a testa alta.

Genoa-Sassuolo, segui la diretta ore 12.30

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Strootman, Zajc, Badelj, Zappacosta; Scamacca, Pandev.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

In tv: Dazn.

Verona-Torino, segui la diretta ore 15.00

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Dimarco, Magnani; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Lasagna.

Torino (3-5-2): Sirigu; N’Koulou, Izzo, Bremer; Ansaldi, Rincon, Verdi, Mandragora, Singo; Belotti, Zaza.

In tv: Dazn.

Parma-Atalanta, segui la diretta ore 15.00

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Alves, Pezzella; Sohm, Kurtic, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Romero, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel.

In tv: Sky Calcio.

Benevento-Cagliari, segui la diretta ore 15.00

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Montipò; Glik, Caldirola, Barba, Depaoli; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

In tv: Sky Calcio.

Roma-Crotone, segui la diretta ore 18.00

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Ibanez, Fazio; Reynolds, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pastore; Mayoral.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas.

In tv: Sky Calcio.

Juventus-Milan, segui la diretta ore 20.45

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ronaldo, Morata.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

In tv: Sky Calcio.

