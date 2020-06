Roma, 21 giugno 2020 – Dopo i recuperi della 25esima giornata, per la Serie A è già tempo di pensare alla 27esima che scatterà domani sera con le prime tre sfide in programma. Il tour de force previsto per questo finale di stagione è iniziato: da adesso si giocherà ogni tre giorni fino ai primi di agosto, un fardello non da poco per tutte e venti le compagini. Dalle sfide giocate nel week end si è potuto comunque evincere come i ritmi di gioco, nonostante i mesi di stop forzato alle attività, non siano poi così bassi, merito anche della regola introdotta dalla Lega Serie A che permette agli allenatori di effettuare cinque sostituzioni anziché le canoniche tre.

IL PROGRAMMA – Ad aprire questa 27° giornata di Serie A ci penseranno Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia, entrambe in programma lunedì alle 19.30. Nessuna di queste quattro squadre è stata impegnata nei recuperi del week end, perciò si tratterà di un vero e proprio banco di prova per tutti. Lo stesso non si può dire della Juventus, che ha già affrontato Milan e Napoli la scorsa settimana in Coppa Italia e lunedì alle 21.45 andrà a fare visita al Bologna, con l’obiettivo riscatto per Maurizio Sarri. Il programma della giornata prosegue martedì, con il Verona che alle 19.30 ospiterà il Napoli fresco vincitore della Coppa Italia. Due le sfide che andranno di scena alle 21.45: a Marassi il Genoa riceverà il Parma di D’Aversa, trasferta insidiosa in quel di Torino invece per l’Udinese. Il vero big match di questa giornata si giocherà però mercoledì, quando alle 21.45 Atalanta e Lazio si daranno battaglia tra le mura di casa della formazione orobica. La partita si giocherà in contemporanea con Roma-Sampdoria, anche se la giornata calcistica di mercoledì si aprirà alle 19.30 con Inter e Sassuolo impegnate a San Siro. L’attesa sta per finire, la Serie A sta per ricominciare.