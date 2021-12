Roma, 18 settembre 2021 - Programma di tre partite per la serie A di oggi. Dopo il facilissimo successo di Salerno che ha portato l'Inter a un passo dal titolo d'inverno, e quello della Lazio sul Genoa, la diciottesima giornata riparte con il big match Atalanta-Roma. Alle 18 invece c'è Bologna-Juventus, mentre il posticipo serale è Cagliari-Udinese. La penultima giornata di andata e del 2021 si completerà domani con le altre cinque partite. La più importante è certamente il posticipo Milan-Napoli.

Allegri deve rinunciare a Dybala, Chiesa e Chiellini e pensa al lancio dal primo minuto di Kaio Jorge. Morata rischia la panchina in favore di Kean. Giocano McKennie e Bernardeschi, così come Arthur a centrocampo. In difesa come esterno sinistro Pellegrini. Mihajlovic non ha dubbi e punta sul Bologna titolare. C'è Arnautovic insieme a Barrow in attacco. Bologna-Juventus è in diretta esclusiva su Dazn. Calcio d'inizio alle 18.

Sfida salvezza alla Sardegna Arena, con il Cagliari che non può assolutamente fallire. Dopo gli schiaffi rimediati a San Siro, Mazzarri è sulla graticola e si affida a Joao Pedro per dare l'assalto ai tre punti che mancano dallo scorso 17 ottobre. Seconda gara da capo allenatore per Cioffi che ha come unici indisponibili lo squalificato Success e l'infortunato Pereyra. Cagliari-Udinese è in diretta tv e streaming su Dazn e Sky Sport. Calcio d'inizio alle 20.45.