Serie A: Juve-Lazio 2-2. Sampdoria-Fiorentina 4-1

Roma, 16 maggio 2022 - Il 4-1 della Sampdoria alla Fiorentina è il risultato del primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la trentasettesima giornata di Serie A. Dopo i successi di Milan e Inter che hanno spostato il verdetto della corsa scudetto all'ultima giornata (qui tutti gli orari della 38ª giornata), ecco il risultato a sorpresa di Sampdoria-Fiorentina. La squadra di Italiano manca clamorosamente il match point per assicurarsi un piazzamento europeo con un turno di anticipo. A Marassi è dominio totale della formazione di Giampaolo che segna con Ferrari, Quagliarella, Thorsby e Sabiri, e festeggia la salvezza e anche la retrocessione dei rivali del Genoa. Inutile il gol viola su rigore di Gonzalez.

La Juventus, nella giornata degli addii, si deve accontentare del pareggio 2-2 al 95' contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Serata emozionante allo Stadium con le ultime gare con la maglia bianconera in casa per Giorgio Chiellini, che smetterà a fine stagione, e di Paulo Dybala che lascerà Torino al termine di questa serie A. La gara è stata decisa della prodezze di Vlahovic e Morata nel primo tempo per i bianconeri e all'autorete di Alex Sandro sul colpo di testa di Patric e la rete del definitivo 2-2 di Milinkovic-Savic al termine della sfida. Con questo pari la squadra di Allegri si porta a 70 punti al quarto posto e in Champions, mentre i biancocelesti, salgono a 63 punti al quinto posto e in Europa League.