Roma, 21 aprile 2021 - Programma di sette partite oggi per la Serie A. Dopo il successo della Fiorentina a Verona, il turno infrasettimanale valido per la trentaduesima giornata prosegue. In campo Juventus, Inter e Milan, ovvero le tre italiane che hanno visto svanire in tre giorni il sogno della Superlega europea. Si parte con il Milan, impegnato alle ore 18.30 a San Siro contro il Sassuolo. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, fermato da problemi muscolari. Alle 20.45 le altre cinque partite di oggi. L'Inter a La Spezia cerca di compiere un altro passo verso la conquista dello scudetto. La Juventus recupera Cristiano Ronaldo e a Torino riceve il Parma, già con un piede in Serie B.

La Superlega è già finita. Agnelli: "Non c'è più"

Proprio in tema salvezza, delicatissime le altre gare. Su tutte massima attenzione a Bologna-Torino e Genoa-Benevento. Gli altri due sono Udinese-Cagliari e Crotone-Sampdoria. Domani il programma sarà completato da Roma-Atalanta (18.30) e Napoli-Lazio (ore 20.45).

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Kessie, Meitè; Saelemaekers, Krunic, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

In tv: Sky Sport.

Probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Barella, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova.

In tv: Sky Sport.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pelle', Mihaila. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

In tv: Dazn.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca Allenatore: Ballardini.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

In tv: Sky Sport.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Marini di Roma.

In tv: Sky Sport.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger, Arslan, Walace, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Ceppitelli; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

In tv: Sky Sport.

Probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Rojas, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Leris, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Keita. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Paterna di Teramo.

In tv: Dazn.

