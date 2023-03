Neymar perde un milione al casinò online: le (finte) lacrime in diretta social

La stagione sportiva di Neymar è già terminata a causa di un infortunio. Ma il campione brasiliano del Psg ha comunque trovato un modo per far parlare di sé. Come? Perdendo circa un milione di euro al casinò online. Il tutto in diretta Twitch.

La reazione di Neymar sta facendo il giro dei social: prima infatti finge di scoppiare in lacrime, poi la “disperazione” lascia posto alle risate.

Evidentemente per il numero 10 del Brasile – che guadagna oltre 30 milioni di euro all’anno - sperperare in una manciata di minuti una cifra così alta non è altro che un gioco.

Sui social, però, non sono mancate le critiche rivolte a Neymar: tanti i follower che lo hanno accusato di aver dato un cattivo esempio buttando via così tanti soldi.