Nations League, Germania-Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Moenchengladbach, 13 giugno 2022 - Italia e Germania tornano a scontrarsi nella quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A della Nations League. Azzurri e tedeschi si sfideranno domani, martedì 14 giugno, al Borussia Park di Moenchengladbach con calcio d'inizio alle ore 20:45. All'andata le due compagini di Mancini e Flick si sono divise la posta in palio, in un 1-1 firmato dai gol di Pellegrini e Kimmich.

Probabili formazioni

Roberto Mancini potrebbe confermare Gatti al centro della difesa, reduce dall'ottima prova contro l'Inghilterra. A completare il reparto difensivo ci saranno Calabria a destra, Spinazzola a sinistra e Bastoni in mezzo. A centrocampo torneranno Barella e Cristante dal primo minuto, mentre c'è ancora il ballottaggio tra Scamacca e Raspadori per il centro dell'attacco. Nel tridente dovrebbero giocare Pessina da una parte e Politano dall'altra. Flick sceglierà la difesa a tre, Goretzka e Kimmich al centro del campo e Havertz e Mueller dietro la punta Werner.



Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Mueller; Werner. Allenatore: Flick.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. Allenatore: Mancini.

Orario e dove vederla in tv

La partita si giocherà al Borussia Park di Moenchengladbach, in Germania. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45 di martedì 14 giugno. Il match verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in streaming, sempre gratuito, su Rai Play.



