Napoli, 12 agosto 2021 - La querelle legata al destino di Lorenzo Insigne sta catalizzando le attenzioni e le ansie dei tifosi, ma in casa Napoli ci sono anche altri fronti caldi: su tutti quello che riguarda il futuro, in campo e fuori, di Fabian Ruiz.

La richiesta dello spagnolo

Non ci sarà l'urgenza che sta caratterizzando la trattativa per provare a trattenere il capitano, in scadenza tra meno di un anno, ma anche la posizione dello spagnolo (legato al club partenopeo fino al 2023) comincia a destare parecchie preoccupazioni mosse da una serie di notizie poco incoraggianti. La prima: per prolungare la propria avventura in azzurro l'ex Betis chiede uno stipendio da 4,5 milioni a stagione. La prevedibile risposta di Aurelio De Laurentiis ovviamente non si è fatta attendere: di fronte a queste pretese non solo non sarà avviato alcun dialogo ma addirittura Fabian e il suo entourage possono già guardarsi attorno per cercare una nuova squadra. Niente saldi però e non potrebbe essere altrimenti visto che sconti particolari non verranno fatti neanche per Insigne, valutato almeno 25 milioni nonostante la precaria situazione contrattuale: per separarsi subito dallo spagnolo ne servono addirittura 50 entro il 31 agosto. Uno scenario che, crisi globale del mondo del calcio alla mano, difficilmente si avvererà: anche se poi a tal riguardo andrebbe aperto un inciso grosso quanto le cifre milionarie che stanno circolando tra Premier League e Ligue 1. Cifre che evidentemente per ora non stanno toccando un Napoli che continua a esporre in vetrina i suoi gioielli senza tuttavia ricevere alcun feedback positivo: sul fronte Fabian Ruiz, complice un Europeo disputato quasi interamente da spettatore, tutto tace.

Insigne-Inter: bluff o realtà?

Discorso diverso per Insigne, intorno al quale qualcosa si muove in particolare dalla Milano nerazzurra: per ora o per giugno. La seconda ipotesi al momento è quella che prevale perché i problemi economici dell'Inter sono risaputi: difficile credere che un club così attivo in uscita (con tanto di apparente sapore di smobilitazione generale) spenda per un giocatore che già a partire da gennaio potrebbe prelevare a zero. C'è chi addirittura dietro il presunto assalto a Insigne ha letto un messaggio alla Lazio per Joaquin Correa, vero obiettivo di Beppe Marotta: se ne saprà di più nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, quando i club che sbirceranno in casa Napoli per capirne qualcosa sul destino del capitano saranno tanti. Ammesso che non accada qualcosa di clamoroso molto prima.

