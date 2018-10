Milano, 4 ottobre 2018 - Era cominciata male ma alla fine tutto è andato per il verso giusto: nella seconda giornata del girone F di Europa League il Milan soffre ma riesce a ribaltare una partita difficile contro l'Olympiacos che per larghi tratti è sembrata destinata a essere una sconfitta.

LA CRONACA - Un avvio difficile e una partita tutta in salita: il Milan comincia bene nei primissimi minuti dove gli viene anche annullato un gol per fuorigioco di Castillejo ma dopo un quarto d'ora è già costretto a rincorrere. Cross dalla sinistra di Koutris, uno dei migliori in campo, e colpo di testa puntualissimo di Guerrero che prende il tempo a Zapata e segna il primo gol stagionale a Pepe Reina, imbattuto nell'altra sua presenza stagionale contro il Dudelange.

Il Milan reagisce con difficoltà lasciando maggiori spazi per i contropiedi e senza far vedere davvero il suo potenziale almeno fino all'intervallo. Perché è proprio negli spogliatoi che Gattuso trova le forze per cambiare la partita e per caricare la propria squadra: la ripresa ha un altro tono sia per gli ingressi di Calhanoglu e Cutrone, sia per un atteggiamento totalmente diverso rispetto alla prima frazione di gioco.

Il gol tarda ad arrivare ma alla fine è inevitabile: a 20 minuti dalla fine cross di Ricardo Rodriguez proprio per Cutrone che colpisce bene verso la porta di José Sà e segna il gol dell'inaspettato 1-1 dando il là alla rimonta rossonera.

Rimonta completata dal gol di Higuain, facile, alla sua maniera su un ottimo servizio da parte di Hakan Calhanoglu. E sul 2-1 l'Olympiacos, fin lì ottimo in campo, perde totalmente la mano della gara. Tanto da subire anche il terzo gol che segna ancora Cutrone con un facile appoggio di piatto su cross ancora di Calhanoglu.

Successo importante per il Milan che si porta a 6 punti e si prende il primato in solitaria nel girone: nell'altra partita il Betis vince contro il Dudelange e si porta al secondo posto a 4.

Il tabellino

Milan: Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (9' st Calhanoglu); Suso (34' st Borini), Higuain, Castillejo (9' st Cutrone). A disposizione: Donnarumma, Musacchio, Laxalt, Kessie. Allenatore: Gattuso

Olympiacos: José S ; Torosidis (33' st Meriah), Miranda, Cissé, Koutris; Natcho, Guilherme; Fetfatzidis, Touré (37' st Fortounis), Naheul (27' st Podence); Guerrero. A disposizione: Giannotis, Androutsos, Camara, Mahgou. Allenatore: Martins

Arbitro: Madden (Sco).

Marcatori: 14' Guerrero (O), 25' st Cutrone (M), 31' st Higuain (M), 34' st Cutrone (M).

Note. Ammoniti: Calhanoglu. acg/azn