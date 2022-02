Milano, 9 febbraio 2022- Una partita praticamente a senso unico: il Milan domina dal primo minuto contro la Lazio e arriva ai quarti di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria netta per 4-0. Uno strepitoso Leao apre le marcature, la doppietta lampo di Giroud mette il risultato in cassaforte e alla fine anche Kessie partecipa alla festa del gol. I rossoneri vincono e convincono e nel prossimo turno dovranno vivere un altro intenso derby contro l'Inter.

Primo tempo

Il Milan riesce ad approcciare bene alla partita imponendo da subito il suo gioco contro una Lazio che si limita a chiudersi in difesa. Il pressing dei rossoneri viene premiato al 24' con il gol di Leao che attacca la profondità e di sinistro colpisce Reina. I ragazzi di Pioli continuano ad accelerare e prima dell'intervallo mettono virtualmente in ghiaccio la partita grazie ancora a un micidiale Giroud: proprio come nel derby, nel giro di pochissimi minuti il francese riesce a mettere il pallone nella porta sguarnita e poi a trovare la personale doppietta lasciando sul posto Marusic. La Lazio viene così travolta nei primi 45 minuti, dove non riesce mai a rendersi pericolosa.

Secondo tempo

Con la partita già praticamente indirizzata, i biancocelesti provano a riaprire il match ma alla fine, complice anche l'infortunio di Ciro Immobile che con l'uscita dal campo preoccupa tutta la tifoseria, non riesce mai a impensierire Maignan, praticamente inoperoso per tutta la partita. La pietra tombale da parte del Milan arriva al 79' con Kessie che raccoglie un pallone vagante in area e di prima intenzione segna il definitivo 4-0. Non ci sono assolutamente speranze per la Lazio che è costretta a interrompere il cammino in Coppa Italia. I rossoneri approdano ai quarti di finale dove troveranno un emozionante doppio confronto con i cugini dell'Inter.

