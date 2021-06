Roma, 9 giugno 2021 - La Lazio ha presentato Maurizio Sarri come nuovo allenatore ed è pronta a dare il via a questa nuova era dopo la bella parentesi della gestione Inzaghi. Dopo l'ufficialità attesa a lungo nei giorni scorsi, sono arrivate anche le prime dichiarazioni da parte del presidente, in attesa che ci sia una conferenza stampa di presentazione prevista probabilmente in vista dell'inizio del ritiro estivo, come accadrà per buona parte degli allenatori nuovi in Serie A.

Il benvenuto di Lotito

Attraverso un comunicato ufficiale della S.S. Lazio il presidente Claudio Lotito ha dato il benvenuto a Sarri. "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere" le parole che si leggono sul sito biancoceleste, che testimoniano quanta fiducia ci sia nella sua bravura che lo ha portato dall'allenare realtà di provincia a vincere lo Scudetto. Una possibile crescita che rende meno amaro l'addio sofferto di Simone Inzaghi e che getta le basi per una stagione in cui ritentare il sogno di chiudere nelle prime quattro sfumato quest'anno.

Lo staff di Maurizio Sarri

Successivamente sempre attraverso un comunicato ufficiale è stato reso noto lo staff di Maurizio Sarri. "La S.S. Lazio comunica che, insieme al tecnico Maurizio Sarri, entrano a far parte dello staff tecnico della prima squadra: Giovanni Martusciello, allenatore in seconda; Davide Ranzato e Davide Losi, preparatori atletici; Gianni Picchioni e Marco Ianni, collaboratori tecnici; Massimo Nenci, preparatore dei portieri".

