Lazio: pranzo a Formello. La squadra si compatta per il finale di stagione

Roma, 8 aprile 2022- L'aria che si respira a Formello sembra essere tranquilla: la Lazio continua a lavorare in vista della partita di domenica contro il Genoa, essenziale per sperare di ottenere un posto in Europa. Tra un allenamento e un altro c'è tempo anche per consolidare lo spirito di squadra, elemento essenziale per affrontare un finale di stagione ricco di insidie dove sbagliare una mossa potrebbe far perdere molte posizioni in una classifica cortissima.

Il pranzo a Formello

Dopo l'allenamento mattutino di ieri la squadra è rimasta a Formello per il pranzo: i giocatori, Sarri e tutto lo staff hanno preso parte a una grigliata organizzata proprio per tenere al massimo lo spirito di squadra e ricordare che ci sono ancora obiettivi importanti per i quali lottare. L'allenatore si è stretto attorno ai suoi ragazzi, molti dei quali arrivati all'ultima stagione in biancoceleste. Il regalo d'addio potrebbe essere quindi la qualificazione in Europa, unico obiettivo che resta alla Lazio in questa stagione di rodaggio, la prima con il tecnico toscano. Dietro le inseguitrici scalpitano e il calendario non è ancora alla pari per tutti, quindi vincere contro il Genoa è soltanto il primo passo di una volata finale da vivere in apnea.

Il calendario della Lazio

Mancano sette partite prima della bandiera a scacchi di questa stagione. La Lazio si ritrova al sesto posto in classifica, due lunghezze dietro alla Roma e con la pressione di Atalanta e Fiorentina che si fa sentire forte: i nerazzurri sono dietro di un punto mentre i viola di due, ma entrambe hanno una partita ancora da recuperare. I biancocelesti però guardano soltanto al proprio percorso che comincerà domenica con la trasferta contro il Genoa, alla quale seguirà la partita contro il Torino. Le insidie maggiori del calendario sono i big match contro Milan e Juventus, intervallati da Spezia e Sampdoria prima di chiudere questa Serie A all'Olimpico contro il Verona.

Leggi anche - Europa League, i risultati dei quarti di finale di andata